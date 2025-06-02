Atlètic Lleida y Tàrrega se llevan el Ciutat de Tàrrega

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida y la Escola de Futbol Tàrrega se impusieron ayer en las categorías sub-14 y sub-13, respectivamente, del III Torneo Ciutat de Tàrrega celebrado en las instalaciones municipales Joan Capdevila de la capital del Urgell.

Por lo que respecta a la categoría sub-14, el equipo de Cappont se impuso al anfitrión, el infantil A del Tàrrega, en la tanda de penaltis por 1-2. Los del Segrià, después de empatar a uno en el tiempo reglamentario, fueron más efectivos que su rival desde el punto de penalti. Por otro lado, en la categoría sub-13, el Tàrrega sí que pudo alzarse con el campeonato y lo hizo invicto. Para llevarse el título, los azulgranas se impusieron al Atlètic Lleida por 3-2 en la final.

En ambas categorías, el torneo siguió el mismo formato, con dos grupos de tres equipos, de los cuales, los dos primeros clasificados de cada grupo accedían a las semifinales, mientras que los últimos dos jugaban un partido adicional para dilucidar la quinta y la sexta plaza. En la sub-14, El Tàrrega y el Solsona, del Grupo A; y el Atlètic Lleida y la Floresta, del grupo B, consiguieron el pase a las semifinales. Por su parte, la UE Balàfia y el Tàrrega B se jugaron la quinta posición en un partido que terminó con un triunfo en los penaltis de los del Segrià (3-2). En las semifinales, el Tàrrega A dejó por el camino al Solsona (0-1), que terminaría tercero tras vencer a la Floresta, rival al que eliminó el Atlètic Lleida, quien acabó llevándose el trofeo.

En la categoría sub-13, Tàrrega A y Floresta superaron el grupo A; y Atlètic Lleida y Vendrell, el grupo B. En el camino se quedaron el Miralcamp y el Tàrrega B, que se acabaría adjudicando el quinto lugar tras vencer a los del Pla d’Urgell en los penaltis (7-8). En las semifinales, el Tarrega A ganó por 0-2 al Vendrell. El mismo resultado estableció el Atlètic Lleida para imponerse a una Floresta que, más tarde, cayó por 2-1 ante los tarraconenses en el partido por el tercer lugar. Finalmente, el trofeo no se movió del Urgell después de que los azulgranas vencieran al los de Cappont por 3-2 en la final. El fin de semana del 7 y 8 de junio jugarán las categorias sub-9, sub-10, sub-11 y sub-12.