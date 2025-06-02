Kahofer se adjudica el Europeo, Mata el bronce

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El austríaco Armin Kahofer se adjudicó ayer la final del Europeo de billar en la modalidad del cuadro 71/2. Lo hizo frente al checo Marek Faus. Así, de los 4 títulos europeos que ha conseguido, dos han sido en Cervera, a la banda el año pasado y este al cuadro, y el tercero en Mataró. Kahofer dijo tener mucha suerte cada vez que juega en Catalunya. Por su parte el jugador de Centelles, Esteve Mata, tuvo que conformarse con el bronce al cae ante Kahofer en las semifinales. El austríaco no dio opción a Mata al conseguir las 200 carambolas de una sola tacada.

En la jornada de ayer, la última de seis consecutivas de billar en el Casal, se mantuvieron los promedios. Esteve Mata consiguió eliminar también en esta modalidad al actual campeón de Europa, el holandés Raymund Swertz. Lo hizo con tres tiradas, una de 146 carambolas. De esta forma, Mata se hizo con el bronce en la modalidad del cuadro 71/2 y la plata en el cuadro 47/2. Es uno de los jugadores con mejor trayectoria estatal e internacional, ya que fue campeón de esta modalidad en 2009 y plata en Cervera en 2005. Además, tiene 20 Campeonatos de España. Por su parte, el valenciano Raúl Cuenca se adjudicó el miércoles el Europeo en la modalidad a la banda.

El presidente del club de billar Josep Planes explicó que ha sido una semana maratoniana, con 93 partidas en 6 días, 48 entrenamientos y 21.139 carambolas. Por su parte, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, destacó su apuesta por impulsar el billar en el Casal de Cervera como uno de los atractivos a nivel europeo. El presidente del Casal, Joan Bergadà, explicó que en los dos últimos años se han hecho inversiones importantes para hacer “una sede que ha obtenido el reconocimiento europeo”. Durante la semana han asistido más de un millar de aficionados de toda España. Este es el segundo año consecutivo que Cervera acoge finales europeas y en su trayectoria ha organizado 11 Europeos y un Mundial. En la organización han participado 25 voluntarios procedentes de Lleida, Santa Coloma de Queralt y Anoia.