Del Vila-sana al Europeo

La portera del equipo Fem 15 del Vila-sana, Paula Bautista, disputará con España el Campeonato de Europa Sub’17 que se disputará en la localidad francesa de Gujan-Mestras del 14 al 19 de julio. La seleccionadora española, María Díez, la ha incluido entre las 10 elegidas a pesar de que compite con un equipo Sub 15 que, no obstante, es el mejor de Catalunya, como demostró a principios de mayo cuando el Fem 15 de Vila-sana se proclamó campeón de Catalunya.

Paula Bautista, que es de Cubelles, ha cumplido su primera temporada en el Vila-sana, club que compagina con el Igualada. “En el Vila-sana tenemos algunas jugadoras vinculadas y Paula es una de ellas”, explica Toni Martorell, miembro de la junta directiva del club y uno de los responsables de la cantera de la entidad del Pla d’Urgell. “Con el Igualada juega en un equipo mixto y a nivel femenino lo hace con nosotros”, añade Martorell, que destaca el hecho de que la selección Sub’17 se haya fijado en ella, aunque por edad es de categoría inferior.

De las diez jugadoras de la selección española tres son del Manlleu, dos del Palau de Plegamans y del Alcobendas y las otras tres son del Caldes, Voltregà y Vila-sana.

Martorell añade que esta convocatoria demuestra el buen trabajo que el club hace con la base, como demuestra el hecho de que su tercer equipo femenino ha quedado campeón de Segunda Catalana y ha logrado el ascenso a Primera Catalana, con lo que la entidad estará representada la próxima temporada en todas las Ligas femeninas, OK Liga, Nacional Catalana, Primera y Segunda Catalana, ya que crearán un nuevo equipo para ocupar la plaza en esta categoría. “Es importante tener una buena estructura por debajo del primer equipo para que todas las jugadoras de la cantera vayan cogiendo experiencia”, añade Martorell.