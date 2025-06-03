Pons y Betriu abandonan en Lorca a 100 km de meta cuando eran líderes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Eduard Pons y Jaume Betriu se quedaron sin premio en la Baja Lorca - Ciudad del Sol, tercera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno y, pese a que estaban firmando una actuación brillante, tuvieron que abandonar a causa de una avería en su Taurus T3 Max. Pons y Betriu estaban liderando la clasificación absoluta de la prueba cuando, a poco más de 100 kilómetros para la meta, tuvieron que abandonar por un problema en el sistema de frenos.

El equipo había logrado en la prólogo el tercer mejor tiempo en la categoría Challenger y cuarto absoluto. En la primera etapa firmaron el mejor crono en el primer sector selectivo y se situaron líderes absolutos, pero en el segundo tramo cronometrado sufrieron la avería que les obligó a retirarse.

“Lorca es un terreno que conozco bien porque he hecho aquí varios rallyes del nacional de tierra y ya había disputado una Baja”, explicaba Pons. “Salimos con confianza, hicimos una primera especial muy sóloida y fuimos de menos a más. Pero a partir del kilómetro 60 noté que el coche empezaba a frenar menos y 20 kilómetros más tarde ya no frenaba, por lo que era una temeridad seguir. Pero hemos demostrado que tenemos ritmo”, añadió.