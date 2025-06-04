El AEM hace oficial la llegada de Joan Bacardit como su nuevo entrenador

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM anunció ayer oficialmente que Joan Bacardit será su entrenador para la temporada 2025/26, tal y como avanzó ayer SEGRE. El técnico barcelonés, de 40 años, cogerá el relevo en el banquillo del Recasens de Rubén López tras un año sin entrenar después de una experiencia de tres años en el Europa, con el que consiguió dos ascensos segudios hasta Primera RFEF, aunque en su única temporada en la categoría de plata el equipo escapulado descendió.

Anteriormente, Bacardit dirigió al Espanyol en la máxima categoría, desde 2017 hasta febrero de 2019. En su única temporada completa en el cargo, la 2017-18, consiguió que el conjunto espanyolista salvara la categoría como el equipo que marcaba el descenso y en la siguiente campaña fue despedido a mediados de febrero cuando el equipo estaba fuera de la zona del descenso, aunque solo dos puntos por encima.

El nuevo entrenador será presentado mañana (18.00) y asume el reto de mantener el buen nivel del equipo leridano estas últimas temporada, en las que ha conseguido jugar dos play offs seguidos para subir de categoría. El único movimiento confirmado en la plantilla hasta la fecha es la baja de Laura Martí, que se irá al Eibar.