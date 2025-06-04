España, a la Final Four

Aitana Bonmatí lucha por un balón con la inglesa Alessia Russo en una acción del partido de ayer. - EFE

❘ cornellà/el prat ❘ España se impuso ayer a Inglaterra por 2-1 en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones Femenina, en el RCDE Stadium, para lograr el pase a la Final Four de la competición y poder seguir defendiendo el título. Logró la victoria gracias a un doblete de una revolucionaria Claudia Pina, que entró de refresco para remontar prácticamente sola el tanto inicial de las inglesas.

No pintaba bien el partido, con una España adormilada, lenta, incapaz de hacer daño a una Inglaterra que apenas tuvo ocasiones pero que supo aprovechar una contra tras un robo de balón para ponerse por delante. Pero Claudia Pina, que entró en el minuto 58, lo cambió todo. Marcó dos goles en apenas diez minutos, tuvo más ocasiones y le dio casi regalado otro gol a Aitana Bonmatí. Pina fue la clave del pase a la ‘Final Four’.

Suecia y las ya clasificadas Alemania y Francia esperan a España en la fase final de esta Liga de Naciones, que en su segunda edición vuelve a contar en la lucha por el título con las españolas, vigentes campeonas. España doblegó a la Inglaterra de Russo, autora del gol, de Hemp, de Mead, de Kelly, de Walsh o Bronze. Sin dar su mejor versión, ganó a un equipazo.

Con el partido revolucionado y la fiesta asentada para el combinado español, el cuadro británico fue cediendo al dominio de su rival, y tanto Bonmatí como Esther González perdonaron el tercero. España conocerá a su rival en semifinales en el sorteo que tendrá lugar este viernes.

Por otra parte, Fridolina Rolfö se lesionó en el partido que jugó con Suecia ante Dinamarca y es duda para la final de Copa.