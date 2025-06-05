El Hiopos Lleida alcanza los 1.700 abonos renovados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 1.700 abonados del Hiopos Lleida ya han formalizado la renovación de su abono para la temporada 2025- 2026. El próximo martes, 10 de junio, es el último día de plazo para renovar el carnet y mantener así el precio de esta pasada temporada, ya que a partir del día siguiente se liberarán todos los asientos que no hayan sido renovados.

Entre el 12 y el 16 del mismo mes, el club aceptará todos los cambios de ubicación que se soliciten, y será a partir del día 25 de junio cuando se abrirá la campaña al resto de aficionados, con un incremento del 5 o 6 por ciento sobre el precio del año pasado. Se pondrán a la venta todos los abonos que no se hayan renovado y otros 500 que el club ha añadido para la próxima temporada, con el objetivo de alcanzar los 4.500 abonados.