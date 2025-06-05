El Hiopos Lleida alcanza los 1.700 abonos renovados
El plazo se acaba el 10 de junio y a partir del 12 se podrán hacer cambios de ubicación, mientras que el día 25 se abrirá la campaña al resto de aficionados
Un total de 1.700 abonados del Hiopos Lleida ya han formalizado la renovación de su abono para la temporada 2025- 2026. El próximo martes, 10 de junio, es el último día de plazo para renovar el carnet y mantener así el precio de esta pasada temporada, ya que a partir del día siguiente se liberarán todos los asientos que no hayan sido renovados.
Entre el 12 y el 16 del mismo mes, el club aceptará todos los cambios de ubicación que se soliciten, y será a partir del día 25 de junio cuando se abrirá la campaña al resto de aficionados, con un incremento del 5 o 6 por ciento sobre el precio del año pasado. Se pondrán a la venta todos los abonos que no se hayan renovado y otros 500 que el club ha añadido para la próxima temporada, con el objetivo de alcanzar los 4.500 abonados.
Deportes
Aliaga: “Queremos hacer un proyecto más ambicioso”
Segre