Atlètic Lleida y Mollerussa anuncian sus primeros fichajes

Atlètic Lleida y Mollerussa anunciaron ayer sus primeros fichajes de cara a la próxima temporada en Tercera RFEF. El equipo de la capital del Segrià incorpora precisamente a un jugador procedente del Mollerussa, el meta sub-23 Marc Arnau, para dejar cubierta la portería tras la renovación de Pau Torres. Anteriormente, el portero barcelonés –hijo de quien fuera guardameta del FC Barcelona Francesc Arnau– había jugado en el Badalona, tras formarse también en el Oviedo y el Málaga.

Por su parte, el club del Pla d’Urgell se refuerza con un talento leridano, el centrocampista de Tàrrega Marc Tasies, que debutará en categoría sénior tras finalizar su etapa como juvenil en el Gimnàstic de Manresa, club en el que ha jugado las últimas cinco temporadas.

Además, el Mollerussa confirmó la renovación de once futbolistas: Albert Batalla, Dani Echeverria, Joel Porté, Lamin Juwara, Guillem Porta, Jordi Puig, Mehdi Motassim, Omar El Amrani, Franc Carbonell, Miquel Graells y su ‘pichici’, Jofre Graells, que está recuperándose de una lesión de rodilla.