El Alpicat no piensa renunciar

“No nos planteamos renunciar a la OK Liga Plata, eso seguro, y haremos el equipo más competitivo posible”. Así se manifestaba la presidenta del HC Alpicat, Meri Mata, para zanjar los rumores que apuntan a una posible renuncia de la categoría debido a la gran desbandada de jugadores que sufrirá el equipo una vez consumado el descenso de la OK Liga.

De los once jugadores que formaban parte este año de la plantilla, todo apunta a que solo uno, Mats Zilken, seguirá en el equipo. Esto obligará al club a buscar nueve refuerzos en un mercado que la próxima temporada estará muy difícil debido a la gran competencia que habrá en la provincia, dado que el Mollerussa y el Cadí han ascendido a la Nacional Catalana –la tercera categoría– y el Bell-lloc está luchando por ascender a OK Liga Plata.

Las únicas bajas oficializadas hasta la fecha son las del técnico Sito Expósito, que recalará en el Vilafranca, otro de los equipos descendidos este año de la OK Liga, y Miquel Serret, que el jueves anunció su marcha tras 17 años en el Alpicat. El capitán está muy cerca de concretar su regreso al Mollerussa, el club de su localidad natal donde se formó y donde también podría recalar su hermano Joan Ramon y el portero Ricard Casals, ambos también de la capital del Pla. Por su parte, Pol Besolí, de La Seu d’Urgell, podría regresar a su club de origen, el Cadí, mientras que ya Iago Vázquez ya se ha comprometido por el Alcoi y Xavi Bosch por el Pons Lleida para las dos próximas temporadas. Tampoco seguirán en el Alpicat Jan Munné, que regresa al Barça tras su cesión; Marc Vázquez, que apunta al Cercanyola si consigue ascender a la OK Liga, Uri Llenas y David Ballestero, que tiene ofertas de Italia y Portugal.

Por otra parte, el equipo femenino del HC Alpicat y el masculino del Club Patí Bell-lloc inician hoy el play off final de ascenso a OK Liga y OK Liga Plata, respectivamente. Las jugadoras que dirige Mats Zilken reciben esta tarde (20.00) al Girona con el objetivo de ganar y tener la primera opción de regresar a la máxima categoría dos años después el día 14 en la pista gerundense, mientras que el equipo del Pla d’Urgell visita (20.00) la pista del GEiEG con el reto de sumar el primer punto y recuperar así la ventaja el factor pista.