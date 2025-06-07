Primeras orlas de Inefc Pirineus

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Momento histórico el que vivió ayer La Seu con la graduación de la primera promoción universitaria del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que imparte Inefc Pirineus, en la capital del Alt Urgell, desde el año 2021. Más de cuarenta alumnos, de los cuales casi la mitad (49%) son mujeres, han completado los estudios universitarios, adaptados a los recursos de la comarca. Destaca la formación en disciplinas como el piragüismo, el esquí y la orientación.

Los responsables del centro destacaron ayer el gran éxito de los estudios, que han superado las expectativas de la fase inicial, y explicaron que “la montaña y el medio natural generan una gran atracción”.

La directora de Inefc Pirineus, Sílvia Puigarnau, destacó el alto porcentaje de mujeres que cursan los estudios como una de las grandes singularidades del grado. Aseguró que la presencia de mujeres “es más elevada” que las que optan por estos estudios en Lleida y Barcelona y apostó por continuar potenciándolo. Puigarnau alabó el “fantástico recibimiento” de la ciudad en la implementación de los estudios, así como la ayuda de las instituciones para ofrecer espacios para dar las clases.

El acto de graduación se celebró ayer por la tarde en la plaza dels Oms. Participó el conseller de Deportes, Berni Álvarez, que afirmó que “la primera graduación siempre queda grabada y será la primera de una apuesta de país que significa la apertura de Inefc Pirineus”. Además, expresó que “estamos trabajando para que el edificio físico llegue lo más pronto posible. Tenemos la financiación cubierta y será un gran paso para consolidar este centro, que ya aporta mucho al tejido asociativo del territorio”. También estuvo presente el secretario general del Deporte, Abel García, y el director de Inefc Catalunya, Eduard Inglés.

La fiesta tuvo actuaciones a cargo de estudiantes y grupos locales, con la coral ‘Encoratjades’, entre otros. Uno de los momentos más celebrados, antes de la entrega de las orlas, fue la proyección de un vídeo dedicado a los alumnos. El final lo puso el “Gaudeamus Igitur”, interpretado por la Escuela Municipal de Música de La Seu, y un aperitivo en la plaza del Cadí, con fuegos artificiales a cargo de los Diables de l’Alt Urgell.

Por otra parte, Berni Álvarez también explicó que “estamos trabajando para reabrir lo más pronto posible el Circuit de Catalunya de motocross de Bellpuig”. “Sabemos que es un referente y es una prioridad que vuelva a la actividad, pero era importante hacer este parón de la actividad porque se tenían que hacer bien las cosas”, añadió, sin aventurarse a poner una fecha de reapertura.