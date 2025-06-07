Unicaja toma el Palau y fuerza el desempate

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Unicaja venció con autoridad (59-81) al Barça para forzar el tercer partido del ‘play off’ de cuartos de final de la Liga Endesa, muy superior en el Palau, donde los azulgranas tenían la opción de sentenciar la eliminatoria.

Sin red, los de Ibon Navarro no encontraron rival de principio a fin. Kendrick Perry (15 puntos y 20 de valoración) y Tyson Carter encabezaron el golpe de Unicaja, ganando fe minuto a minuto para apretar más si cabe en defensa, además de la segunda parte de Olek Balcerowski (14 y 21). Tras el igualado primer asalto que se decidió en la prórroga, el Barça no tuvo piernas ni baloncesto para eliminar a un Unicaja que recuperó el factor cancha de cara al definitivo tercer encuentro de mañana.

Por su parte, el Madrid volvió a ganar al Baskonia (103-112) y se clasificó para semifinales.