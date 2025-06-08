El Sícoris Club homenajea a su expresidente Jaume Vilella

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Sícoris Club rindió homenaje el viernes a su expresidente Jaume Vilella durante la Festa Major del club. Con una placa conmemorativa y un emotivo acto, se reconocieron sus 25 años de liderazgo, desde 1990 hasta 2015. El presidente actual de la entidad, Eduard Abella, destacó su pasión y dedicación. Por su parte, Vilella agradeció el gesto, subrayando la pasión y el trabajo en equipo y el compromiso como claves del crecimiento del club.