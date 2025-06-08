Medalla con dedicatoria: La vasca Miren Lazkano se cuelga la plata en La Seu y la dedica a su madre, fallecida hace dos semanas

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La donostiarra Miren Lazkano, campeona continental en Ivrea 2021, consiguió la primera medalla de la selección española en la prueba de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon que se está disputando en el Parc Olímpic del Segre de La Seu d’Urgell. Fue una medalla de plata muy emotiva que la palista del Atlético San Sebastián quiso dedicar, levantando los brazos hacia el cielo tras confirmarse el podio, a su madre, fallecida hace dos semanas, cuando se encontraba disputando el Campeonato de Europa en París.

Lazkano brilló con luz propia. En semifinales, con un crono de 100.80, tan solo fue superada por la eslovaca Zuzana Pankova (99.29) tras una bajada sin fallo y en la final volvió a destacar pese a dos toques que la hicieron ser penalizada con cuatro segundos. La donostiarra paró el crono en 102.52 tras esa ‘sanción’, lo que la situó por detrás de la australiana Jessica Fox, multicampeona mundial y olímpica, que tras ser novena en semifinales se tomó el desquite del fiasco del viernes en kayak y protagonizó una bajada excelsa que le reportó el triunfo con un crono de 98.42, la única que bajó de los 100 segundos. El bronce fue para otra habitual de los podios de las grandes competiciones internacionales, la checa Martina Satkova (102.80). La representante leridana, la olímpica Núria Villarubla, octava en semifinales con un tiempo de 103.82, cometió un toque en la final y acabó novena con 109.69.

En la categoría masculina el único español que se clasificó para la final fue el urgelense Miquel Travé. El palista del Cadí Canoe Kayak, vigente campeón de Europa, fue séptimo en la semifinal (91.93) pero no pudo lograr una medalla en casa puesto que dos penalización le dejaron octavo, lejos de un podio que integraron, por este orden, el esloveno Luka Bozic (87.62), el británico Adam Burgess (88.79) y el francés Nicolas Gestin (89.29). En la prueba participó otro leridano, Marc Vicente, que fue vigésimo tercero en la semifinal con 95.76.

Hoy concluirá en Parc del Segre la primera cita de la Copa del Mundo con la prueba de kayak cross en ambas categorías.