¡Tricampeonas!

Peñas del Barça como las de Soses y Borges ayer antes del partido. La plantilla del Barça al completo celebra con euforia el título copero en el atril organizado por la Real Federación Española de Fútbol. Foto más informal con el trofeo con la leridana Alba Caño entre Clàudia Pina y Fridolina Rölfo. - EUROPA PRESS Las jugadoras del Barça celebran uno de los goles de Pina con la grada llena de aficionados azulgranas. - FC BARCELONA Miembros de la Penya Barcelonista de Lleida 1970. - EFE/JAVIER BLASCO Clàudia Pina es felicitada por Graham Hansen y Pajor. - FC BARCELONA

❘ huesca ❘ El Barça consiguió ayer su undécimo título de Copa de la Reina después de ganar por 2-0 al Atlético de Madrid en Huesca con dos goles de Clàudia Pina. Un tanto de la delantera en el minuto 25, después de una acción combinada, y otro en el 74, dieron al equipo de Pere Romeu un triunfo que revalida su condición de reinas de Copas y certifica otro triplete doméstico para el combinado azulgrana, que solo ha tenido su asignatura pendiente de la Champions. Una de las integrantes de la plantilla que ha logrado los tres títulos es la leridana Alba Caño, que pese a tener ficha del filial y ayer quedarse sin minutos, ha disputado 11 partidos con el primer equipo en todas las competiciones y ayer se llevó su medalla de campeona.

El Barça sumó la Copa a los éxitos en la Liga F y la Supercopa de España para emular e igualar al primer equipo azulgrana masculino de Hansi Flick, que esta temporada también ha ganado Liga, Copa y Supercopa.

Con El Alcoraz, que ya de por sí es azulgrana por los colores de la SD Huesca, vestido de los colores de una afición ‘culer’ que era inmensa mayoría, el equipo de Pere Romeu hizo los deberes. Y superó al Atlético por cuarta vez esta temporada –los dos duelos de Liga F más las semifinales de la Supercopa– para olvidar algo más la final de la Liga de Campeones y sumar su tercer título. Es el cuarto triplete estatal que logra el Barça Femení, pues ya ganó estos mismos títulos en 2020, 2022 y 2024, previamente. Y en 2023 no pudo lograrlo al ser eliminado de la Copa por alineación indebida. Tras desquitarse de ello el año pasado, en este 2025 no ha vuelto a fallar en las competiciones estatales y mantiene su hegemonía.

Así, Pere Romeu emula a Flick, y sus jugadoras han ganado lo mismo que los jugadores del técnico alemán. El Barça femenino y el masculino son campeones del triplete nacional. Pero a favor de las jugadoras dice que, si bien es su cuarta vez, tan solo es la primera para los jugadores del masculino, que en este 2025 han logrado el primer triplete nacional en la larga historia del equipo.

Respecto a la final de ayer, las azulgranas pusieron de relieve su condición de vigentes campeonas en un choque en el que, pese a que el marcador terminó reflejando un discreto 2-0, dominaron con holgura. De ese dominio surgieron los primeros avisos; un disparo lejano de Guijarro que se marchó rozando el palo o un tanto en propia puerta de Xènia, también anulado porque en la acción anterior había salido el balón.

Alexia Putellas dejó escapar la más clara del partido hasta entonces, pero Pina respondió automáticamente con un tanto maravilloso; Hansen combinó con Patri Guijarro y esta, haciendo gala de su visión de juego, habilitó a la futbolista de Moncada para que de primeras batiera a Lola Gallardo, sin opción para atajar el balón (1-0).

Las azulgranas dejaron escapar el segundo en varias ocasiones, antes y después del descanso, tanto Paralluelo, como Alexia, Pajor o Bonmatí, tuvieron de su bota castigar a su rival con un marcador más abultado, pero con el partido aún abierto –y pese al monólogo azulgrana– el cuadro colchonero también tuvo sus opciones.

Sin embargo, Pina, que se había estrenado en Copa esa misma tarde, volvió a hacer lo que se le da mejor y ya ha hecho, en esta temporada, un total de 25 ocasiones. La delantera de 23 años, atenta, cazó un rechace de la zaguera Lauren Leal, y, sin pensarlo ni controlar el esférico, se sacó de la chistera una volea excepcional para poner el segundo y definitivo en el marcador. Las de Romeu, con la sentencia firmada a quince minutos del final, tuvieron la posibilidad de hacerle a su rival un mal mayor, incluso Pina, a escasos minutos del final, tuvo cerca el ‘hat trick’.

“Era un título que le debíamos a la afición”

La jugadora del Barça Clàudia Pina explicó tras ganar la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid (2-0) que le “debían” el título a la afición. “Hemos hecho un buen partido, muy completo, sobre todo por el momento de la temporada en el que estábamos”, aseguró la autora del doblete azulgrana. La delantera, que reconoció que el golpe de la derrota en la final de la Liga de Campeones fue duro, dijo que “hay que darle importancia al resto” de lo que han conseguido, pero que el Barcelona “siempre se repone”.

Engen jugó por última vez como azulgrana

La noruega Ingrid Engen jugó por última vez con la camiseta del FC Barcelona y se fue del campo entre lágrimas al ser sustituida instantes antes del pitido final. Alexia, ejerciendo de capitana, la invitó a dar un paso adelante en el podio de las campeonas para tomar el trofeo y levantarlo a lo alto del cielo oscense, y poco después sus compañeras la mantearon poniendo fin a una etapa que todas las partes recordarán con emoción. El próximo destino de Engen será el Olympique de Lyon, que dirigirá su extécnico en el Barça Jonathan Giráldez.

Nueva ausencia de la reina Letizia en la final

Otro año más, la reina Letizia no presidió el palco de autoridades por coincidirle con el viaje oficial de los Reyes a Canarias con motivo de las Fuerzas Armadas. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró ayer un encuentro institucional en el claustro del Museo de Huesca, previo a la disputa de la final, para homenajear a los clubes que han sido campeones de la competición de la Copa de la Reina a lo largo de sus más de cuarenta años de historia y a varias de sus futbolistas más destacadas durante las finales de la competición.