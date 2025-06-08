Victoria y ‘pole’ de Marc

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se adjudicó ayer su séptima victoria de la temporada en una carrera ‘sprint’ del Mundial de MotoGP y consiguió la pole position para el Gran Premio de Aragón de hoy. Un doblete que deja bien claro que el mayor de la saga continúa intratable esta temporada. Ganó por delante de su hermano Àlex (Ducati Desmosedici GP24) y del murciano Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24).

Marc Márquez no hizo una buena salida. Se quedó algo ‘clavado’ al apagarse el semáforo y se tuvo que situar tercero tras su hermano y Franco Morbidelli, después de solventar con maestría un ‘toque’ con Pedro Acosta (KTM RC 16), que intentaba ‘colarse’ por el interior. Pero el ocho veces campeón del mundo supo hacer suya la situación para mantenerse tercero. Àlex Márquez había logrado unos metros de ventaja con el circuito ‘limpio’ por delante de él, pero Marc no se amilanó y, sin perder los nervios ni precipitarse, esperó el momento para superar a Morbidelli al principio de la segunda vuelta y, algo después, a su hermano camino del séptimo triunfo de la temporada.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que salía noveno, ganó tres posiciones para situarse sexto, en tanto que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), cuarto en los entrenamientos, había perdido cuatro posiciones y era octavo. Bien es cierto que al final ni uno ni otro pudieron mantener las ‘sensaciones’ sobre la moto y Quartararo tuvo de conformarse con la undécima plaza tras cometer un error que le hizo salirse de pista, y ‘Pecco’ Bagnaia con la duodécima y con los habituales problemas de acoplamiento a su Ducati Desmosedici oficial.

Una vez Marc superó a su hermano se fue marchando poco a poco de él y en apenas una vuelta tenía ya siete décimas de segundo de renta, que fueron más de dos segundos al final. El dominio del mayor de la saga ya tuvo un primer episodio en la clasificatoria, que dominó con mano de hierro. Sumó la pole número 99 de su carrera deportiva, además de un nuevo récord absoluto en el circuito de Motorland Alcañiz. Marc marcó un mejor tiempo de 1:45.704 con el que batió el récord que él mismo había establecido el año pasado al rodar en 1:45.801. Tras él se situaron Àlex Márquez, segundo, y Franco Morbidelli, tercero.

Por otra parte, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), afincado en Alcarràs, consiguió su primera pole en Moto2 y un nuevo récord absoluto al ser el único en bajar del segundo ‘50’ (1:49.940) en su último intento de vuelta rápida, con el que desbancó al turco Deniz Öncü.