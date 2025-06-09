Dominio insultante

Marc Márquez salta eufórico en el podio después de sumar su cuarta victoria de la temporada en un gran premio, con Àlex Márquez y ‘Pecco’ Bagnaia aplaudiendo. - EFE

Marc Márquez (Ducati Desmosedici) culminó un fin de semana de ensueño dominando todas las sesiones de entrenamiento, logrando la pole y ganando tanto la carrera Sprint como el gran premio. El ocho veces campeón del mundo suma así su cuarta victoria del curso, tras las conseguidas en Tailandia, Argentina y Catar, la última vez que se subió a lo más alto del podio. Márquez dominó desde la primera hasta la última vuelta, lo que le permite sumar 233 puntos, 32 más que su hermano Àlex, que fue segundo, y con el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, tercero, ya a 93 puntos.

Si en la carrera Sprint Marc falló en la salida, no sucedió lo mismo en la del gran premio, en la que el ocho veces campeón del mundo salió como una exhalación para comandar la carrera desde el principio, mientras que Bagnaia ganó una posición al superar en la curva de final de recta a su compatriota Franco Morbidelli, quien no estuvo muy acertado y vio como en la primera vuelta le superaban los dos pilotos de las KTM, el murciano Pedro Acosta y el sudafricano Brad Binder, además de Fermín Aldeguer.

Los Márquez comandaron la carrera desde el giro inicial, en el que Bagnaia pasó a ser tercero, pero Acosta se puso tras el rebufo del italiano y, ya en una ocasión, consiguió superarlo, aunque el dos veces campeón del mundo de MotoGP recuperó la plaza poco después. La pelea entre ambos benefició a que los dos hermanos abrieran brecha, que ya era de un segundo en apenas cuatro vueltas.

Poco a poco, y con un ritmo muy constante y récord de vuelta rápida de carrera incluido, Marc fue cogiendo ventaja a su hermano Àlex, que también se consolidó en la segunda plaza, mientras que por el tercer puesto se entabló una lucha constante entre Bagnaia y Acosta, con Brad Binder intentando no perder el contacto con ellos. En el séptimo giro, tanto Acosta como Binder protagonizaron sendas vueltas rápidas que les permitieron ‘engancharse’ nuevamente a un Bagnaia que mantuvo un ritmo sólido. La respuesta de Marc no se hizo esperar y, un giro más tarde, volvió a protagonizar su segunda vuelta rápida para incrementar la ventaja respecto a su hermano por encima de las ocho décimas de segundo.

Poco a poco la renta del octocampeón se fue incrementando, mientras que Àlex perdió algo de ritmo y vio como le alcanzaba el trío formado por Bagnaia, Acosta y Binder. Una nueva vuelta rápida de Marc le permitió aumentar aún más su ventaja hasta el segundo y medio sobre el cuarteto perseguidor, en el que su hermano mantenía el segundo puesto. Solo un error o una avería mecánica podían truncar la carrera de Marc Márquez, camino de su cuarta victoria de la temporada, error que sí cometió el sudafricano Brad Binder, quien se fue por los suelos en la curva tres cuando marchaba por detrás de Pedro Acosta.

En el decimocuarto giro la ventaja era de casi dos segundos (1.8) y a seis vueltas del final la ventaja de Marc Márquez ya superaba los dos segundos y medio sobre Àlex, que hasta ese momento mantenía a raya a Bagnaia, con medio segundo entre ambos. Sin errores, Marc, que además protagonizó una nueva vuelta rápida a dos del final, consolidó su cuarta victoria de la temporada, que le permite ampliar la ventaja en la clasificación del Mundial.

“Buscábamos el fin de semana perfecto”

Marc Márquez reconoció que “ha sido un domingo increíble” y que esta victoria “era obligatoria. Ya sabéis que a mí me encantan las carreras de batalla, de cuerpo a cuerpo, pero ya el sábado quería hacer este tipo de carrera, de salir e imponer yo el ritmo. Buscábamos el fin de semana perfecto y lo hemos logrado”.

“Ni haciendo la carrera perfecta es suficiente”

Àlex Márquez se mostraba después de la carrera resignado con el segundo puesto y comentó que “ni haciendo la carrera perfecta, que a lo mejor tampoco lo ha sido, pero ha sido muy buena, ha sido suficiente” para ganar a su hermano.

“Marc se lo merece tras tanto sufrimiento”

“No me imagino que se les ocurra entrar así un día en meta, porque en casa no entran y no les hago más macarrones. Para mí lo importante es que los dos están felices”, comentaba la madre de los Márquez, Roser Alentà, que añadió: “Marc se lo merece después de tantos años de sufrimiento. Y ya llegará el momento de Àlex”.