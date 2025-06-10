El Hiopos Lleida alcanza los 3.100 abonados renovados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida anunció ayer que ya se han alcanzado los 3.100 abonos renovados de la pasada temporada cuando falta solo un día (hoy) para que acabe el plazo para la renovación de los carnets al mismo precio que esta última campaña. A partir de esta tarde, los abonos que no hayan sido validados se pondrán a la venta para el público en general a partir de finales de mes.

El pasado jueves la cifra de renovaciones había rebasado ya la cifra de 1.800, pero en el día de ayer la situación se animó, por lo que el club espera que hoy se pueda alcanzar los 4.000 abonados que había esta primera temporada en la Liga ACB. Después de un día para validar toda la información, el Hiopos abrirá este jueves el plazo para que los abonados que hayan renovado su carnet puedan cambiar de ubicación si lo desean. Lo podrán hacer hasta el 16 de junio.

A partir del 25 del mismo mes se abrirá la campaña a los nuevos socios, con los 500 abonos nuevos que ya anunció el Hiopos que pondría a disposición más los que no se hayan renovado. El carnet de la próxima temporada solo incluye 15 partidos, ya que los otros dos serán Día del Club, aunque, según precisó la entidad, será a precios reducidos para los abonados.

En cuanto al precio de estos nuevos abonos, serán entre un 5 y 6 por ciento más caros que los de la pasada campaña. Los más baratos para el aficionado adulto serán el de las zonas 9 (detrás de las canastas) y 12 (las esquinas de la grada superior), que costarán 290 euros, y las zonas 3 y 4 (grada superior central) y 10 (curvas), que valdrán 310 euros. Los más caros seguirán siendo los de las zonas 5 y 6 (grada lateral) y las filas de la 7 a la 15 de las zonas 1 y 2 (grada superior), que costarán 415 euros, mientas que las filas de la 4 a la 6 de las zonas 1 y 2 pasarán a valer 475 euros. El abono familiar pasa a costar 205 euros por adulto y 160 cada menor de 18 años, mientras que el reservado a jóvenes (entre 16 y 21 años) valdrá 160, el mismo precio que el de sénior +65.

En el plano deportivo, el club sigue esperando la respuesta de varios jugadores a la oferta de renovación, entre ellos James Batemon, que cada vez está más cerca de seguir.