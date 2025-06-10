Eloy Jaray regresa al Balàfia Vòlei desde el Barça

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Eloy Jaray vuelve a casa para reforzar al Rodi Balàfia Vòlei en su regreso a la Superliga 2. El colocador, natural de Almacelles y de casi 23 años, se formó en la base del club leridano desde categoría alevín hasta 2020, cuando se trasladó a Barcelona para iniciar sus estudios universitarios. Desde entonces, ha jugado en las categorías juvenil, júnior y sénior del FC Barcelona, compitiendo también en Superliga 2. Con 1,95 metros de altura, Jaray destaca por su envergadura, que le permite ser muy eficaz en el bloqueo y en ataque.

Compartirá posición con Joaquín Carámbula, quien ha renovado una temporada más. Carámbula, de 24 años, fue clave en el ascenso del equipo y protagonizará una sana competencia con Jaray por la titularidad. El técnico Sergi Mirada ha valorado muy positivamente la vuelta de Eloy: “Tendremos a dos de los mejores colocadores de la Liga. La competencia sana entre ellos dos para hacerse con la titularidad eleva mucho el nivel del equipo y de los entrenamientos para la próxima temporada”. “Estamos muy contentos del regreso a casa de Eloy; él simboliza el trabajo que se está haciendo en el club, que ha sido capaz de exportar grandes jugadores a otros equipos, como Eloy al Barça o Bernat Castellà, actualmente en Soria, con quien ha sido subcampeón de la liga española”, añadió el entrenador del conjunto leridano

La llegada de Jaray se suma al fichaje del central Joaquín Castillo, procedente del CV Sant Pere i Sant Pau de Superliga 1. El club anunciará la llegada de un receptor y un opuesto para cerrar la plantilla.