Un técnico leridano gana la Copa de Argelia Sub-17

El entrenador leridano natural de Ponts, Xavier Codina, de 43 años, ha alcanzado recientemente un hito histórico al proclamarse campeón de Copa con el equipo sub-17 del club argelino de Primera división, Olympique Akbou, consiguiendo el primer título nacional en la historia de la entidad. Codina, que anteriormente trabajó durante siete años en el área internacional del RCD Espanyol, asumió el cargo en noviembre tras desempeñarse inicialmente como director del fútbol base.

Con una trayectoria profesional desarrollada principalmente en África, ha ejercido diversos roles en países como Francia, Argelia, Irak, Marruecos, Chipre, México, Japón y Luxemburgo. Antes de su etapa en el Espanyol, coordinó hasta 2017 una de las academias más prestigiosas de Costa de Marfil, la Ivoire Sports Promotion de Cocody, y dirigió al equipo de Primera división Société Omnisport de l’Armée (SOA), al que salvó del descenso cuando el equipo llevaba 14 partidos sin conocer la victoria.

Su vinculación con Argelia es especialmente estrecha, ya que su esposa es de esta nacionalidad y se ha establecido en este país. Previamente a su actual responsabilidad, también fue llamado por el Espanyol para dirigir su academia en el país norteafricano, tras haber ejercido como ayudante técnico en el Al-Ahli de Baréin.

La faceta deportiva de Codina ha estado siempre complementada por su vertiente solidaria. El técnico leridano ha impulsado diversas iniciativas humanitarias, como la recogida en 2017 de botas donadas por 18 clubes leridanos para aproximadamente 200 jugadores sin recursos de Costa de Marfil. Asimismo, ha colaborado con diversas ONG en proyectos con el pueblo saharaui y en Mozambique.

Sus inicios profesionales tuvieron lugar en su tierra natal, donde desarrolló labores formativas en la Escola de Futbol Noguera en Artesa de Segre, entre otros clubes, antes de iniciar su periplo internacional que le ha llevado a convertirse en un referente del fútbol formativo en el continente africano.