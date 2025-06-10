Viñales vuela en los test y Marc Márquez, tercero

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Después de un Gran Premio de Aragón dominado de principio a fin por Marc Márquez, la acción continuó ayer en la pista aragonesa con una crucial jornada de test en la que el gran protagonista fue Maverick Viñales con una última vuelta rapidísima que le permitió cerrar la sesión como el más rápido en Motorand.

El test ofrece a los equipos una oportunidad clave para probar, comparar y ultimar nuevas piezas de cara a los próximos grandes premios. Al término de la sesión matinal de ensayos, Marc Márquez mantuvo la inercia de su fin de semana dominante en Alcañiz y comandó la clasificación provisional con un tiempo de 1.45.749. Su vuelta más rápida le dejó a solo 45 milésimas del récord que el propio ‘93’ firmó en la Q2 del sábado. Viñales, que había escalado hasta la segunda posición, a tres décimas, dio un paso más por la tarde y en su último intento marcó un 1:45:694 que le sirvió para ser el más rápido al final de la sesión en MotorLand seguido de Marco Bezzecchi, ambos por delante de Marc Márquez, que acabó tercero. Su hermano Àlex acabó en la octava posición.