La Lips League 2025 incluye una tercera categoría

La Lips League, competición de verano creada en Artesa de Segre por Nil Baró y Julià Jou continúa creciendo y, en esta tercera edición añadirá una nueva categoria, la Infantil, que se suman a la competición Amateur y a la Júnior, de categorías benjamín y alevín. La competición Júnior, que ya cuenta con 13 equipos, se jugará los días 4 y 5 de julio; la Amateur, con 18 equipos, comenzará el 7 de julio y durará dos semanas, mientras que la competición infantil, que ya tiene 8 equipos, será el 19 y 20 de julio. Este torneo tendrá también por primera vez un equipo femenino.

“El torneo ha tenido una gran acogida desde su primera edición”, explica Julià Jou “y la prueba es que cada año hay más equipos interesados en participar”. La competición es una adaptación de la Kings League que creó Gerard Piqué, aunque, como añade Jou, “tenemos algunas cartas propias, alguna de las cuales las ha elegido el público entra varias opciones que les ofrecimos”. Entre las propias que se incorporan en esta edición está la denominada “reset” con la que un gol empata el partido, sea cual sea el resultado.