BALONCESTO
El Cadí La Seu hace oficial el fichaje de la pivot estadounidense Erika Porter
El Cadí La Seu hizo ayer oficial el fichaje de Erika Rachel Porter, pívot estadounidense de 23 años y 1,88 metros, que se convierte en el segundo refuerzo confirmado para la temporada 2025-2026 tras la incorporación de la alero Marta Morales. Tal y como adelantó ayer SEGRE, Porter se une al equipo de Isaac Fernández procedente de Bowling Green State University, donde completó una gran campaña en la NCAA promediando 12,6 puntos y 6,6 rebotes por partido.
Nacida en West Windsor (Nueva Jersey) en 2002, Porter se formó en Notre Dame High School de Lawrenceville antes de iniciar su trayectoria universitaria. Entre 2020 y 2022 militó en la Universidad de Illinois, con dos temporadas en las que fue ganando protagonismo. En la campaña 2022-2023 jugó para Baylor, aunque fue en Bowling Green donde alcanzó su mayor nivel, siendo titular en los 31 partidos disputados en la última temporada.
Su rendimiento la llevó a ser incluida en el tercer mejor quinteto de la Conferencia MAC, destacando especialmente por su efectividad en el tiro, con un 66,3% en tiros de campo. Desde la línea de tiros libres registró un 56,3% de acierto.
En declaraciones distribuidas por el club, Porter dijo estar “muy emocionada por jugar en este equipo, para generar impacto y ganar partidos”. “Estoy muy agradecida por esta oportunidad”, añadió la estadounidense, que vivirá su primera experiencia en Europa.