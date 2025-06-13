El Cadí La Seu hace oficial el fichaje de la pivot estadounidense Erika Porter

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu hizo ayer oficial el fichaje de Erika Rachel Porter, pívot estadounidense de 23 años y 1,88 metros, que se convierte en el segundo refuerzo confirmado para la temporada 2025-2026 tras la incorporación de la alero Marta Morales. Tal y como adelantó ayer SEGRE, Porter se une al equipo de Isaac Fernández procedente de Bowling Green State University, donde completó una gran campaña en la NCAA promediando 12,6 puntos y 6,6 rebotes por partido.

Nacida en West Windsor (Nueva Jersey) en 2002, Porter se formó en Notre Dame High School de Lawrenceville antes de iniciar su trayectoria universitaria. Entre 2020 y 2022 militó en la Universidad de Illinois, con dos temporadas en las que fue ganando protagonismo. En la campaña 2022-2023 jugó para Baylor, aunque fue en Bowling Green donde alcanzó su mayor nivel, siendo titular en los 31 partidos disputados en la última temporada.

Su rendimiento la llevó a ser incluida en el tercer mejor quinteto de la Conferencia MAC, destacando especialmente por su efectividad en el tiro, con un 66,3% en tiros de campo. Desde la línea de tiros libres registró un 56,3% de acierto.

En declaraciones distribuidas por el club, Porter dijo estar “muy emocionada por jugar en este equipo, para generar impacto y ganar partidos”. “Estoy muy agradecida por esta oportunidad”, añadió la estadounidense, que vivirá su primera experiencia en Europa.