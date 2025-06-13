Evento pionero en Tàrrega

Las organizadoras de los Targames, ayer en la presentación de la competición.

El Parc Esportiu de Tàrrega será escenario mañana de la primera edición de los Targames, una competición pionera de crosstraining en la ciudad. El evento, organizado por el centro de entrenamiento CFT Tàrrega con apoyo del ayuntamiento y empresas locales, reunirá a 166 atletas que competirán en parejas a lo largo de cuatro entrenamientos de crossfit (WODs) diseñados para medir fuerza, resistencia, agilidad y trabajo en equipo.

Las pruebas se desarrollarán en el Pavelló Municipal y el campo de fútbol anexo, desde las 9.00 de la mañana hasta las 19.30, momento en el que se entregarán los premios. El formato contempla cuatro categorías según el nivel: Elite, RX, Intermedio y Scaled.

“Queremos que sea un evento anual. Las instalaciones permiten acoger bien tanto a los atletas como al público”, destacó en la presentación Laura Salvia, de la organización. La concejala de Deportes, Laura Tejero, subrayó “el valor de estas iniciativas impulsadas desde Tàrrega”.

El acceso será gratuito y habrá food trucks, estands especializados y talleres de iniciación para jóvenes. Además del atractivo deportivo, se espera un impacto positivo en la economía local, con aumento de reservas hoteleras y actividad en el comercio y la restauración.

El crosstraining, una modalidad de entrenamiento que combina ejercicios de distintas disciplinas, está en auge en Catalunya y ha crecido un 35% en Lleida en los últimos tres años. Tàrrega busca posicionarse como referencia con un evento que nace con vocación de futuro.