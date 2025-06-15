El Alpicat regresa a la OK Liga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ girona ❘ Alpicat seguirá teniendo presencia la próxima temporada en la máxima categoría del hockey estatal. Si el equipo masculino perdió hace unos días su plaza en la élite en un intenso play out, el femenino recuperó ayer la OK Liga dos años después del descenso. Lo hizo con autoridad, ya que después de haber derrotado al Girona por 4-0 en el primer partido del play off final, ayer volvió a ganar al equipo gerundense, esta vez en su pista, tras una larguísima tanda de faltas directas (2-3), después de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizaran con un empate, 2-2.

El partido no empezó bien para el equipo que entrena Mats Zilken, ya que a los dos minutos la gerundense Ona Domènech marcó el 1-0. El tanto no descompuso a las leridanas, que jugaban con solidez en defensa y buscando con insistencia la portería local, aunque sin acierto en el remate. Joana Folch tuvo una buena ocasión con un remate en el minuto 8. Sí que acertó en el 19 Ona Moreno, que con un gran remate hizo el 1-1 que daba más tranquilidad al Alpicat. Tan solo cuatro minutos después, en el 23, Arantxa González puso el 1-2, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte el Girona apretó en ataque, pero el Alpicat se defendió con orden. Tuvo ocasiones pero no pudo lograr un nuego gol que cerrara el partido, lo que le llevó a sufrir en los últimos minutos. El Girona, a falta de 1.30, jugó sin portera, con cinco jugadoras de pista y la arriesgada táctica le surtió efecto, ya que Nadele Moor marcó a falta de 49 segundos el 2-2 que llevaba el partido a la prórroga. El marcador ya no se movió y en la tanda de faltas directas, tras 11 rondas, Martina Junca marcó el 2-3 que valía un ascenso. Moor marcó dos para el Girona y por el Alpicat también anotaron Moreno y Miret.

Tras el partido, el técnico, Mats Zilken, señaló que “nos hemos merecido el ascenso tras una temporada en la que hemos hecho muchos puntos. Han sido dos años de mucho trabajo en el equipo y en el club y después de que el año pasado llegáramos a la final y no pudiéramos subir, ahora lo hemos conseguido”. Del partido dijo que “nos ha faltado un poco de intensidad al principio y ahí ha llegado el 1-0, pero después hemos controlado el partido y hemos remontado. Lástima que no hemos sabido gestionar los últimos minutos, pero el ascenso es merecido”.

El Bell-lloc se juega hoy en Girona el ascenso a la OK Liga Plata

El Bell-lloc, después de perder el viernes por penaltis el segundo partido de la final del play off de ascenso, se juega hoy en Girona ante el GEiEG (19.30) subir a la OK Liga Plata, la segunda categoría del hockey estatal. Gerundenses y leridanos llegan a este tercer y definitivo partido con una victoria cada uno y el que gane hoy subirá.

“Sabemos que es complicado”, explicaba ayer Rubén Fernández, entrenador del Bell-lloc. “Tenemos que ser positivos, no hay tiempo para lamentaciones”, añadía, recordando que ha habido mucha igualdad entre ambos durante la temporada pero que “ellos nos han ganado en casa los dos partidos y nosotros les hemos ganado los dos en su pista. Vamos con esa mentalidad”, concluyó.