El Bell-lloc, sin ascenso

❘ girona ❘ El Bell-lloc se quedó ayer sin el ascenso a la OK Liga Plata, la segunda categoría del hockey estatal, tras perder por 2-1 en la pista del GEiEG de Girona, en el tercer y definitivo partido del play off final. No ha tenido suerte el equipo del Pla d’Urgell en esta ronda definitiva, ya que después de ganar por 0-2 en el primer partido jugado en Girona, en el segundo y el tecero ha visto como se repetía el mismo guión: gol de los leridanos para adelantarse en el marcador y tanto encajado en la recta final del partido. El viernes, ante la afición leridana, el gol del GEiEG llevó el duelo a la prórroga y después a la tanda de lanzamientos de faltas directas, en la que los gerundenses estuvieron más acertados y ayer, tras finalizar el tiempo reglamentario 1-1, el equipo local marcó el 2-1 a falta de un minuto para el final de la prórroga, lo que daba la victoria en el partido y, por tanto, el ascenso de categoría, a los gerundenses.

El duelo de play off entre leridanos y gerundenses ha sido muy igualado, como lo han sido esta temporada los partidos entre ambos rivales. En la Liga, el Bell-lloc ganó en Girona y el GEiEG en la pista del Pla. Y en este play off se ha repetido la historia, victoria leridana en Girona y triunfo gerundense en Bell-lloc, excepto ayer, en un duelo en el que los locales tuvieron la suerte de cara y ganaron ante su afición para situarse en la segunda categoría estatal.

El Bell-lloc afrontó el duelo decisivo con ambición y fruto de ello logró adelantarse en el marcador. Fue en el minuto 17, cuando un remate de Pol Franci suponía el 0-1. Pero el GEiEG no tardó en empatar. Pau Nonell, en el minuto 20, hizo el 1-1, resultado con el que se llegó al descanso. En la segunda parte el marcador ya no se movió y, como el viernes en la pista leridana, el partido se fue a la prórroga. A falta de un minuto, cuando parecía que, como el viernes, el ganador se decidiría por lanzamientos de faltas directas, Pau Dickin hizo el 2-1 que dejaba el equipo leridano sin ascenso.

Tras el partido, el entrenador del Bell-lloc, Rubén Fernández, se mostraba abatido y admitía que “el equipo está tocado”. El técnico explicó que “se ha repetido la historia del viernes, nos ponemos por delante, nos empatan y nos marcan de nuevo en la prórroga sin tiempo para reaccionar”.

Lamentó que “no hemos perdido ningún partido con ellos en el tiempo reglamentario. El viernes fue por lanzamientos de faltas directas y este domingo en la prórroga. Es una lastima, pero esto es deporte. Lo hemos intentado, hemos llegado hasta el final en el play off, pero no ha podido ser. Ahora no quedará otra que volver a intentarlo la próxima temporada”, concluyó.

Así, en la proxima Liga 2025-26, el Bell-lloc volverá a competir en Nacional Catalana, categoría a la que se han incorporado otros dos equipos leridanos, el Mollerussa y el Cadí La Seu, campeones de sus respectivos grupos y que han cerrado la temporada con un brillante ascenso a la tercera categoría del hockey estatal.