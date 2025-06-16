El Pons Lleida sube a Primera Catalana en su año de debut

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El sénior femenino del Pons Lleida logró ayer el ascenso a Primera Catalana tras vencer por 4-5 al Sant Celoni en Salt, en una vibrante final de play off que tuvo emoción hasta el último instante. En su primer año de existencia, el equipo leridano culmina una gran temporada con una victoria agónica en un partido lleno de alternativas y hasta cuatro remontadas, dos por bando, que enfrentó a los segundos clasificados de los dos grupos de Segunda Catalana.

La capitana Laia Cid fue la gran protagonista con un ‘hat trick’, mientras que Eva Pastor, que se despide del equipo al marcharse de Erasmus, firmó un doblete. Cid abrió el marcador en el minuto 8, pero Sant Celoni le dio la vuelta con tantos de Núria Fernández y Mireia Fernández.

Antes del descanso, Cid empató (2-2). Tras el paso por vestuarios, Pastor puso por delante al Pons Lleida, pero Alèxia Costa y Mireia Menéndez situaron el 4-3 a favor de las vallesanas. Las leridanas no se rindieron. Pastor empató en el 15 y, en el 23, Cid completó su triplete con el gol definitivo que dio el ascenso al equipo dirigido por Sergi Duch y Pol Besolí.