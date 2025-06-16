Hacía unas pocas horas que el Vila-sana había ganado la Copa de la Reina y ni el intenso calor impidió que unas decenas de aficionados, muchos de los cuales habían viajado a Cerdanyola para ver en vivo el tercer título de una temporada histórica, organizaran una improvisada fiesta para recibir a las campeonas. El equipo aún no había llegado, pero los cánticos no paraban. Desde el que ya quedará para siempre, “Campiones del mon”, al nuevo “Sí, sí, sí, el triplet ja el tenim aquí”.

Cuando las jugadoras llegaron en dos furgonetas se desató la euforia con bengalas y un pasillo para las campeonas por parte de una afición orgullosa de un equipo y de un club que ha puesto a Vila-sana en el mapa mundial y que, tras un par de años de finales perdidas, en esta temporada han llevado a las vitrinas de la entidad la Supercopa de España, el Mundial de Clubes y, ayer, la Copa de la Reina.

“Para ganar primero has de perder”, explicaba el presidente del club, Ramon Porta. “Hemos trabajado bien, hemos seguido picando piedra y hemos conseguido una temporada histórica”, añadía. “Ver a la afición así de feliz compensa todos los esfuerzos. Estos títulos ya no nos los quita nadie y ningún equipo de Lleida había logrado hasta ahora un título a nivel mundial”, recordaba.

“Estamos contentísimos. Ver a tanta gente del pueblo en Cerdanyola es espectacular. Y el trabajo bien hecho llega siempre a buen puerto. Y ahora seguiremos trabajando”, explicaba. “Felicitamos al Cerdanyola porque lo está haciendo espectacular. Apostamos en su día por el hockey femenino y esto ya ha enraizado y continuaremos esta apuesta. Y ojalá podamos llegar algún día a tener todas las jugadoras profesionales”. Y añadió que “tenemos que seguir logrando que la gente haga deporte y esto, sobre todo, ayuda a hacer pueblo”, concluyó.