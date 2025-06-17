Zilken sigue en el Alpicat, que cierra dos fichajes

Mats Zilken continuará al frente del equipo femenino en su regreso dos años después a la OK Liga, después de conseguir el ascenso el pasado sábado al ganar el segundo partido del play off final en la pista del Girona en la tanda de penaltis. El técnico leridano, que se hizo cargo del equipo hace dos campañas tras el descenso de la máxima categoría, mantendrá el bloque de este año con las únicas bajas de Pati Miret, que se retira del hockey, y la portera Aurora Sapena, que deja el club para estudiar en Barcelona. Continúan la portera Irache Candal y las jugadoras de pista Martina Juncà, Arantxa González, Ona Moreno, Joana Folch, Maura Santo y Mireia Coll.

La idea del club es hacer tres refuerzos para afrontar con ciertas garantías la temporada. “Confío mucho en el equipo, pero soy exigente y ya se lo dije a las jugadoras, no me vale con haber subido y ahora a disfrutar y si se baja no pasa nada. No cogí el equipo para eso, sino que quiero que nos mantengamos”, aseguró Zilken, que tiene claro que hay que reforzarse. “Con el bloque que continúa y tres refuerzos hay claras opciones de mantener la categoría, aunque está claro que será una temporada dura”, reconoció.

El club ya tiene prácticamente cerradas las dos primeras incorporaciones. Se trata de la gallega Claudia Sanjurjo, hermana de María Sanjurjo, del Fraga, que esta última temporada ha jugado en el Bembibre de la OK Liga, y la joven portera Ariana García, de la Ponferradina de 17 años.

Rubén Fernández, del Bell-lloc, dirigirá al masculino

Rubén Fernández abandonará el banquillo del Bell-lloc para dirigir la temporada que viene al equipo masculino del Alpicat en la OK Liga Plata. El técnico leridano se quedó a las puertas de ascender con el cuadro del Pla d’Urgell a la segunda categoría estatal, después de que la derrota este domingo en la prórroga en la pista del GEiEG le privara de ello. Fernández ha aceptado la propuesta para liderar el nuevo proyecto masculino del Alpicat en su regreso a la OK Liga Plata tras bajar de la máxima categoría.

El Juneda sube a Primera Catalana y cierra un fichaje

El CH Juneda consiguió este pasado sábado el ascenso a la Primera Catalana, categoría que había perdido el año pasado y a la que regresa después de golear por 7-1 al Santa Perpètua (7-1) en el partido de vuelta. El conjunto que dirige Mathias Escudero, que ya había ganado en la ida por 1-4, luchará la próxima campaña por ascender a la Nacional Catalana para festejar los 75 años de historia del club. Para ello, ha cerrado ya la incorporación del argentino Xavier Solera, que está jugando el play off de la Liga suiza y que suplirá a su compatriota Gonzalo Gómez, que dejará el club por motivos profesionales.