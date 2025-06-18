Ai Tsunoda vuelve a rozar el podio en los Mundiales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La leridana Ai Tsunoda, de 23 años, se quedó ayer sin medalla tras caer ante la neerlandesa Sanne Van Dijke en la pelea por el bronce de la categoría de hasta 70 kilos de los Campeonatos del Mundo de judo que se están disputando en Budapest (Hungría). La judoca leridana superó varios emparejamientos contra medallistas mundiales y olímpicas y llegó sin caer hasta semifinales, ronda en la que no pudo con la japonesa Shiho Tanaka. En el combate por el bronce, resistió ante la neerlandesa, a la que nunca ha ganado, en el tiempo reglamentario, pero cayó a los pocos segundos en la disputa por el punto de oro.

Tsunoda debutó en dieciseisavos ganando a la rusa Madina Taimazova, bronce olímpico en Tokio y mundial en 2024 y plata en el Europeo de 2023. En octavos tuvo que superar a la húngara Szofi Ozbas, que competía en casa y es la vigente campeona de Europa de la categoría. Tras una larga disputa por el punto de oro, Ozbas fue descalificada por acumulación de penalizaciones.

Los cuartos de final continuaron con la dinámica de enfrentar a Tsunoda con rivales que habían tocado metal en las competiciones internacionales recientes. La rival fue la griega Elisavet Teltsidou, plata europea en el pasado campeonato celebrado en Pogdorica (Montenegro). La leridana no ganaba a la judoca griega desde 2022 en un campeonato internacional, pero se sobrepuso y se metió de lleno en la pelea por las medallas.

En la semifinal, su oponente fue la japonesa Shiho Tanaka, bronce en el Mundial de Abu Dabi de 2024. A punto estuvo Tsunoda de perder a las primeras de cambio por ippon, pero la árbitra rectificó su decisión. Sin embargo, el resultado final terminó siendo favorable a la japonesa por dos yukos a cero. Esto emplazó a la leridana al combate por el bronce contra la neerlandesa Sanne van Dijke, bronce olímpico en Tokio. Aunque resistió durante los tres minutos del combate, fue la neerlandesa la que sumó el punto de oro.

Tsunoda, bronce en los Europeos de 2024, ya había caído también en la batalla por el bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.