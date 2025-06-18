Tàrrega renueva el césped artificial del campo Annex

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha iniciado esta semana, aprovechando el final de las competiciones, las obras de renovación del césped artificial del campo de fútbol Annex, utilizado por una buena parte de los equipos de base del club del Urgell. Los trabajos de renovación han comenzado con la retirada del actual césped, que se instaló en 2007 y que ya ha agotado su vida útil, lo que obliga a la instalación de una nueva superficie. Las obras suponen una inversión de 311.384,7 euros y tendrán una duración de varias semanas, con la previsión de que estarán finalizadas para el inicio de la próxima temporada.

La intervención supondrá la sustitución de toda la superficie del césped artificial actual, 6.270 metros cuadrados, por un nuevo césped de última generación y que se ajusta a la normativa requerida por la FIFA. El nuevo césped tendrá 60 milímetros de altura con relleno de arena de sílex y caucho SBR. La actuación también contempla el trazado de un campo longitudinal para la práctica del fútbol 11 y dos campos transversales de fútbol 7. Por último, tambien se instalará un nuevo sistema de iluminación con proyectores LED de exterior. Las obras se han adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Voracycs, dedicada a la construcción y Opsa, especializada en la instalación de césped artificial. El contrato, según detalló el ayuntamiento de Tàrrega, contempla una garantía de cinco años y las tareas de mantenimiento durante el mismo periodo de tiempo.

El Annex está situado en el Parc Esportiu de Tàrrega, justo al lado del Municipal Joan Capdevila. El cambio de césped mejorará las condiciones de la práctica deportiva de los equipos que lo utilizan y evitará posibles lesiones. Por otra parte, también en materia de equipamientos del Parc Esportiu, el ayuntamiento de Tàrrega prevé la compra de un nuevo marcador electrónico en el Joan Capdevila, por un coste de 6.300 euros, inversión que fue aprobada en el pleno.

Por otra parte, el ayuntamiento de Lleida anunció ayer que ha sacado a licitación la renovación del césped artificial en el campo municipal de Gardeny, por un precio de 183.259,46 euros, con IVA incuido.