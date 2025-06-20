El Barça y Nico Williams llegan a un acuerdo para un contrato de 6 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Lo que pudo ser el culebrón del pasado verano para el Barcelona, que el propio Nico Williams desactivó con su continuidad en el Athletic Club, tiene visos de que se confirmará en este, después de que todos los indicios conducen a que el delantero puede ser el próximo fichaje para el equipo de Hansi Flick.

Según publicaron ayer varios medios, el Barça y el futbolista ya han llegado a un acuerdo en las condiciones de su contrato, que lo vincularía al club azulgrana hasta el 2031, igual que Joan Garcia, hasta la fecha el único fichaje confirmado.

Una vez alcanzado el acuerdo con el futbolista, tras el viaje de Deco a Ibiza para reunirse con el futbolista, el Barça es consciente que para incorporarlo, la única vía posible es el pago de su cláusula de rescisión, de 58 millones de euros pero que ascendería hasta los 62 por la aplicación del IPC.

Como ya pasó con el fichaje de Joan Garcia, la mala relación del Barça con el Athletic Club provoca que esta sea la única vía realista para incorporar al extremo y obliga a que el pago no se pueda fraccionar en distintos plazos. Por ello, el club está buscando fórmulas para acometer la operación, que Joan Laporta ya advirtió ante el Senado de Socios, refiriéndose a “un fichaje ilusionante”.

Como es habitual en los últimos mercados, la principal inquietud es la capacidad del club para inscribirle. Aunque el Barça no está en la regla 1:1, desde la entidad confían en alcanzarla pronto y operar con normalidad. No obstante, también esperan dar salida a jugadores con sueldos importantes como Ansu Fati y Ter Stegen, además de otras fichas más bajas como Pablo Torre o Oriol Romeu para liberar masa salarial.