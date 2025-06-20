El Lleida CF asegura que las negociaciones para garantizar su continuidad "van por el buen camino"

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Lleida CF ha asegurado este viernes que las negociaciones para asegurar el futuro del club "van por el buen camino" y que prevé que "se cerrarán en los próximos días". Así lo ha afirmado mediante un comunicado después de la reunión mantenida entre los representantes de la entidad leridana, Marc Torres y Marta Pereira, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lleida, Carlos Enjuanes.

Durante el encuentro, celebrado a las 11:00 horas, los dirigentes del Lleida CF han explicado a Enjuanes los avances en las negociaciones para garantizar la continuidad del club. Hay que destacar que ni el alcalde Fèlix Larrosa ni el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, han asistido a la reunión, siguiendo las recomendaciones del departamento jurídico municipal, ya que los representantes del club se han querellado contra ellos.

Apoyo municipal condicionado

Según el Lleida, el teniente de alcalde Carlos Enjuanes ha ofrecido "mano tendida" por parte del Ayuntamiento, mostrando predisposición para ayudar a la entidad mediante las subvenciones correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para su otorgamiento. Asimismo, se ha mostrado dispuesto a dialogar sobre las condiciones de uso del Camp d'Esports.

Ambas partes han acordado mantener una nueva reunión en los próximos días para profundizar en estas cuestiones.