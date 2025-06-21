El Cadí anuncia el fichaje de Lucía Rodríguez

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu hizo oficial ayer el tercer fichaje para la temporada 2025-2026, el de la ala-pívot Lucía Rodríguez, un acuerdo que ya adelantó ayer SEGRE. La madrileña, de 25 años y 1,88 metros de altura, llega procedente del Ardoi navarro, si bien hace dos campañas militó en el Perfumerías Avenida, con el que llegó a disputar la Euroliga. En la cuenta oficial X del club, Lucía Rodríguez aseguró que “tengo muchas ganas de empezar y estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto en La Seu”.