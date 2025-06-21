El Lleida dice a Paeria que ve cerca la continuidad del club

El Lleida CF se reunió ayer con la Paeria, cerrando así la ronda de conversaciones con las instituciones que inició el jueves con la Diputación, y transmitió al consistorio que “las negociaciones para la continuidaddel club van por buen camino y se cerrarán en los próximos días”. Por parte del club asistieron el adjunto a la presidencia Marc Torres y la directora general Marta Pereira, que fueron recibidos por el teniente de alcalde Carlos Enjuanes y el coordinador de deportes Jordi Gómez. La cita, según pudo saber este diario, tuvo un tono conciliador por parte de los representantes de la entidad, en contraste con los choques que se habían producido entre ambas partes con anterioridad. Torres y Pereira comunicaron que ven cerca poder llegar a un acuerdo, sin precisar más detalles, para conseguir la continuidad del club y que podría producirse entre este fin de semana y el lunes. En cualquier caso, tampoco puede demorarse mucho más allá un posible acuerdo teniendo en cuenta que hoy quedarán nueve días para que acabe el plazo del 30 de junio para inscribirse en la RFEF.

Los representantes del Lleida CF preguntaron, como ya hicieron en la Diputación, si podían contar con la subvención municipal y la respuesta fue la misma: mano tendida y apoyo si se solventa la deuda con Hacienda y Seguridad Social, requisito indispensable para poder recibir ayudas públicas. Si se liquida la deuda de 5 millones o se acuerda un plan de pagos, exhibiendo el certificado correspondiente, la Paeria ya podrá abonar la subvención. Cabe recordar que el club también debe abonar antes del 30 de junio unos 300.000 euros, entre los 265.000 que debe a la plantilla, los pagos de arbitrajes y las sanciones.

Por lo que respecta al nuevo convenio de uso de las instalaciones del Camp d’Esports y Annex, que ofreció la Paeria por un periodo de 4 años y que fue rechazado por el club, ambas partes se mostraron dispuestas a negociar. La propuesta que presentó el ayuntamiento contempla que haya transparencia en la gestión, que el mantenimiento lo asuma el consistorio y que la instalación pueda ser compartida. Ambas partes acordaron volver a reunirse en breve.