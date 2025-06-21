“Estamos muy satisfechos de renovar a James Batemon”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

A primera hora de la mañana de ayer el Hiopos Lleida hacía oficial el fichaje más esperado por la afición leridana, el de James Batemon, que el jueves firmaba su contrato que le ligará una temporada más con el club del Barris Nord, como adelantó ayer SEGRE. La continuidad del alero estadounidense era una prioridad para la dirección deportiva y la junta directiva, que ha hecho un esfuerzo económico importante para retener al jugador, que tenía muchas ofertas sobre la mesa, algunas superiores incluso que la leridana.

El director deportivo del club, Joaquín Prado, aseguraba poco después del anuncio que “estamos enormemente satisfechos con la renovación de Batemon, tanto por su calidad y talento como jugador, como por su implicación fuera de la pista en estos meses que ha estado con nosotros”. Prado no duda que Batemon será una de las atracciones de la Liga, como lo ya lo fue la pasada temporada desde su llegada a finales de febrero. “Su adaptación al equipo fue buenísima en todos los aspectos, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, y estamos convencidos de que con una pretemporada de por medio y conociendo ya la Liga, en su segunda temporada su rendimiento seguirá teniendo impacto en el juego exterior de nuestro equipo y podrá ser un jugador importante en los engranajes del Hiopos Lleida para la nueva temporada”, apuntó Prado.

Después de Batemon, el siguiente en renovar será Corey Walden, con el que ya existe un acuerdo cerrado desde hace días, como ya adelantó SEGRE. Asimismo, el club espera resolver cuanto antes la continuidad de los tres cupos nacionales, Villar, Paulí y Oriola.