Marc Márquez arranca tercero, detrás de Bagnaia

Maverick Viñales (KTM) fue ayer el más rápido en la Practice del Gran Premio de Italia de motociclismo, que se disputa en el Autodromo Internazionale del Mugello, para sorprender en su casa a las Ducati, con una primera batalla entre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y el actual líder del campeonato, Marc Márquez, que cayó de lado del italiano al ser 36 milésimas más rápido que el de Cervera en una tanda abierta con cuatro fábricas con acceso a la Q2 y con Àlex Márquez (Ducati Gresini), segundo en el Mundial a 32 puntos de su hermano, cuarto.

Pese a las mejoras en Ducati, apenas usadas en algunos lances de la Práctica, parece que en KTM han dado un buen paso adelante con un frontal muy renovado y nuevas aletas en el colín de la moto. Avances que gustaron a un Maverick Viñales que voló, con su KTM del satélite Tech3, para firmar un 1:44.634 con el que lideró la sesión y le metió más de una décima a Bagnaia, segundo, y a los hermanos Marc y Álex Márquez.

La sesión empezó suave, con un Pedro Acosta (KTM) que lideró buena parte de la primera media hora. Al final, en cuanto los pilotos fueron a por el billete a la Q2, el murciano se quedó algo atrás. Y, en cuanto el ‘time attack’ empezó, también lo hizo el baile de líderes provisionales. Lo fueron Bagnaia y Márquez, por ejemplo, pero de la nada apareció Viñales para llevarse el mérito.

Al final fueron seis los pilotos que bajaron del 1:45, porque Marco Bezzecchi con la Aprilia oficial fue sexto a escasas 361 milésimas de Viñales. Quinto fue el francés Fabio Quartararo con la Yamaha oficial, a 311 milésimas del de Roses. Pero el diablo se fue al suelo y se dolió del hombro izquierdo, con una posible dislocación atendida por los doctores de MotoGP.

Además, su compañero en Yamaha Álex Rins, aprovechando rebufo de una Ducati, fue séptimo por delante de Acosta y también de las dos Ducati del VR46 del presente Valentino Rossi Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio, que cerraron el ‘Top 10’ y el acceso a la Q2.

Por otro lado, en Moto2 el más rápido fue el checo Filip Salac, mientras que en Moto3 el líder en la primera jornada fue David Almansa.