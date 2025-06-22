‘Pole’ y victoria para Marc Márquez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) firmó ayer en Mugello un sábado perfecto y exhibió de nuevo su dominio en el Mundial de MotoGP. Firmó la pole y logró la victoria en la carrera esprint del GP Italia, novena prueba del curso, por delante de su hermano Alex, con lo que de nuevo hicieron doblete en lo alto del podio, en una jornada en la que Álvaro Carpe (KTM) hizo la pole en Moto3, igual que el brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) en Moto2.

En casa de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), ídolo local y tercero ayer, Marc volvió a evidenciar su dominio en los sábados, al conquistar su octavo triunfo al esprint de los nueve celebrados esta temporada, por delante de Alex Márquez (Ducati) —con una victoria y ocho segundos puestos los sábados-, frente a quien aumenta su ventaja en la general.

Con estos 12 puntos, el octocampeón del mundo acumula ya 245 para seguir más firme al frente de la general. A 35 puntos se sitúa su hermano Àlex, mientras que ‘Pecco’ Bagnaia se encuentra a 98 y el también italiano Franco Morbidelli (Ducati), a 127.

Ni siquiera su mala salida, que le hizo caer varias posiciones una vez apagados los semáforos, cortó el increíble ritmo de Marc Márquez en Mugello. Bagnaia consiguió auparse momentáneamente al liderato de la prueba, pero primero Àlex y luego Marc le superaron en la recta principal solo una vuelta después.

Antes, en el arranque, el francés Johan Zarco (Honda) y el sudafricano Brad Binder (KTM) se despidieron de sus opciones al tocarse en una de las primeras curvas, y Pedro Acosta (KTM), un par de giros más tarde, sufría también una dura caída sin consecuencias físicas pero que destrozó su moto.

Fue en la vuelta 4 cuando Marc tomó definitivamente el mando al adelantar a su hermano, de nuevo aprovechando la velocidad de su Ducati oficial en la recta de meta. Las nubes, cuando solo restaban cinco giros para el final, amenazaban la paz de carrera, pero finalmente no descargaron y el octocampeón consiguió atar su triunfo.

Maverick Viñales (KTM) firmó una meritoria cuarta plaza, y Raúl Fernández (Aprilia) y Fermín Aldeguer (Ducati), octavo y noveno respectivamente, cerraron la zona de puntos. Mientras, Joan Mir (Honda) fue decimocuarto y Alex Rins (Yamaha), decimoctavo.

Antes, el ‘93’ había firmado su pole número 100, sexta de la temporada y la 72 en la categoría reina, después de batir a ‘Pecco’ Bagnaia en una luchadísima Q2, donde Àlex Márquez se garantizaba el tercer puesto de la primera fila, todos separados por menos de una décima. Con un tiempo récord de 1:44.169, el de Cervera batió por 59 milésimas al ídolo local, que poco antes había roto por cuatro milésimas el récord de Mugello logrado en 2024 por Jorge Martín.

Tras la carrera, Marc dijo que “es un poco inesperado, Àlex y Pecco han ido muy rápido. Es bonito la ‘pole’ y ganar, pero lo importante es el domingo”. Àlex, por su parte, admitió que había corrido más riesgos porque “sabía que tenía más posibilidades de ganar”.