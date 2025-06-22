Un oro, una plata y un bronce para el CN Lleida en el Catalán alevín de Reus

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CN Lleida consiguió tres medallas (un oro, una plata y un bronce) ayer durante la segunda jornada del Campeonato de Catalunya alevín que se disputa en las instalaciones del CN Reus Ploms. El oro lo consiguió la nadadora Emma Bobi en la prueba de los 100 metros libres. Además hizo marca personal y mínima para el Campeonato de España. Bobi fue también cuarta en los 400 metros libres. La medalla de plata del club leridano fue para Sara Mateu en los 100 libres, mejorando su marca personal y logrando también la mínima para el Estatal. Por su parte, el 4x100 libres formado por Sara Mateu, Noa Palau, Emma Vilanova y Emma Bobi obtuvo la medalla de bronce. Finalmente, Nil Lujano rozó la medalla en los 200 braza, acabando la prueba cuarto.

Por su parte, el CEN Balaguer también tuvo participación en esta jornada. Los resultados más destacados fueron los de Xavier Rovira y Nil Massana, que acabaron en séptima y octava posición en los 200 espalda, logrando mejorar su marca personal. Rovira, además, acabó en el puesto 14 en los 100 libres, también haciendo mejor marca personal. Laura Guiu ocupó la plaza 27 en 200 braza y 200 espalda, mientras que el relevo 4x100 libres masculino acabó en el puesto 28.