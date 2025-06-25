Corey Walden continuará un año más en el Hiopos Lleida

El escolta Corey Walden jugará con el Hiopos Lleida en la LIga ACB una temporada más. El club anunció ayer la continuidad hasta junio de 2026 del estadounidense, que tiene pasaporte serbio, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario. Ambas partes habían cerrado el acuerdo hace un tiempo, pero fue ayer cuando el club anunció la renovación. Walden es el segundo jugador en renovar su contrato con la entidad leridana, tras James Batemon, que el club anunció el pasado día 20.

Joaquín Prado, director deportivo del club, dijo que “estamos muy contentos con la continuidad de Corey una temporada más en nuestro proyecto en la Liga Endesa”, destacando que “la temporada pasada Corey ya nos demostró una capacidad de adaptación enorme a la ciudad, al grupo y al equipo. Su trabajo, su esfuerzo y su día a día fueron excelentes. Como bien sabemos, su capacidad tanto para jugar en la posición de base como en la escolta nos da una polivalencia en el juego exterior importante”.

Prado destacó también que “su capacidad defensiva, su dirección de juego y su experiencia, tanto en nuestra Liga como en competiciones internacionales de máximo nivel, le hacen un jugador muy importante. Estamos convencidos de que en una segunda temporada con nosotros su nivel y su rendimiento son susceptibles de mejorar claramente”.

En su primera temporada con el Hiopos Lleida, Walden ha disputado 33 partidos, con una media de 21 minutos y un promedio de 6,6 puntos por partido y 6,3 de valoración. Su mejor registro fue ante el Coruña, en la jornada 9, partido en el que anotó 24 puntos, con 6 triples y 23 de valoración.

Por otra parte, Rafa Villar ha sido convocado para la Selección Española B, que dirige el técnico leridano Jaume Ponsarnau, para participar en la concentración que hará, paralela a la de la selección absoluta, en Madrid y Málaga entre el 29 de julio y el 7 de agosto. Entre los 16 convocados por Ponsarnau también está Michael Caicedo. La Selección B es de nueva creación y tiene como objetivo facilitar la transición entre las categorías de formación y la absoluta de la mejor manera posible.