De Les a la Fórmula 1

El piloto aranés, el lunes en su casa de Les, junto a algunos de los trofeos que ha logrado en su carrera. - XAVIER MADRONA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El joven piloto aranés José María Navalón Boya (Les, 13-4-2004), más conocido como Mari Boya, ha fichado por el equipo Aston Martin de F1, al convertirse en el primer piloto de la ‘Team Driver Academy’, una nueva estructura en la escudería británica para formar, acompañar y proyectar a la próxima generación de pilotos hacia su estructura en la máxima categoría, según un comunicado. Con este acuerdo, el leridano vestirá el característico color verde de Aston Martin y formará parte del “proyecto más ambicioso dentro de la F1”, gracias a “instalaciones pioneras para el desarrollo de sus monoplazas y una plantilla de primer nivel”, a la que recientemente se unió el ingeniero Adrian Newey. El programa de jóvenes pilotos de la escudería, diseñado como una vía estructurada de formación y crecimiento, permitirá a Mari Boya integrarse en el entorno del equipo desde este mismo año, compaginando su temporada en la Fórmula 3 con Campos Racing con diferentes actividades dentro de la estructura de Aston Martin, cuyas instalaciones ya ha visitado.

Boya, que compite en F3 para Campos Racing, estrenará su condición de piloto Aston Martin en pista este viernes, con el arranque del Gran Premio de Austria. “Unirme al programa de jóvenes pilotos de Aston Martin es un sueño hecho realidad. Es una oportunidad única para aprender de un equipo con tanta ambición en la F1. Mi objetivo es absorber todo el conocimiento posible, contribuir en todo lo que pueda y seguir demostrando mi potencial en la pista”, valoró el piloto.

Para Boya, “tener grandes ídolos y referentes en Aston Martin como Fernando Alonso (primer piloto), Lance Stroll (segundo piloto) o Pedro de la Rosa (embajador del equipo)” fue “un gran añadido” para tomar esta decisión. “No podría estar más contento. Mi objetivo ahora es devolverle la confianza al equipo con resultados en pista y participando en su desarrollo hasta triunfar en F1”, agregó.

Por su parte, Andy Cowell, CEO y ‘Team Principal’ del equipo Aston Martin, se mostró “muy contento” de dar la bienvenida a Mari Boya. “Es un talento prometedor con una trayectoria sólida, velocidad natural y una mentalidad decidida, pero también es un deportista increíblemente completo, una cualidad que valoramos mucho en el automovilismo”, elogió. “Nuestro objetivo es apoyar su desarrollo en todas las áreas, desde la conducción y el feedback técnico hasta los medios de comunicación, la preparación física y el crecimiento personal, preparándolo para las exigencias de la competición al más alto nivel”, apuntó sobre el leridano.

Boya será el primer piloto de la nueva academia de talentos de la escudería británica. Desde el karting hasta los monoplazas, la Academia ofrece un camino hacia las categorías superiores del automovilismo, con técnicas de pilotaje, trabajo en simulador, preparación física, formación en medios y una inmersión completa en los fines de semana de carrera. Igualmente, la recién creada academia confirmó un patrocinio estratégico con DPK Racing, que es el equipo oficial de kárting del fabricante de chasis de Alonso (FA Alonso Kart).