Nico comunica al Athletic que se va al Barça

Nico Williams va dando los pasos necesarios para salir del Athletic rubo al FC Barcelona. Según señalaron varios medios, el delantero ha transmitido, a través de sus agentes, a los responsables del Athletic que ambiciona vincularse con el Barça en los próximos días. El Barcelona ya había aireado que el internacional español quería formar parte de la plantilla de Hansi Flick, y había filtrado, de hecho, que las conversaciones se habían reactivado, tras la aproximación del verano pasado, por iniciativa del extremo.

El propio Deco, director deportivo azulgrana, reconoció la pretensión del joven atacante hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. “Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir”, indicó el exjugador. Mundo Deportivo ya avanzó ayer que el pago de la cláusula de rescisión, cifrada en 58 millones de euros más los 4 de IPC, tendrá lugar el martes 1 o el miércoles 2 de julio. Antes de cumplir con lo estipulado en el contrato que tiene firmado hasta 2027,el extremo navarro, de 22 años, ha querido ir de cara y es por ello que ya ha comunicado a la entidad de San Mamés su intención de romper el vínculo que firmó el 1 de diciembre de 2023 para iniciar una nueva etapa.

El Barcelona ya sabe que el Athletic no se aviene a negociar y que exige el pago íntegro y en un único plazo. Y eso, pese a que el club vasco había acordado con Nico el año pasado que le dejarían pagar a plazos la cláusula si se iba más adelante después de haberse quedado para intentar ganar la Europa League en la final de San Mamés. Sin embargo,el hecho de que sea el Barça su elección deja sin efecto aquel pacto.

En el Athletic no han tenido en cuenta que hace un año, Nico pudo marcharse gratis, con la Carta de Libertad bajo el brazo. Y no lo hizo. Renovó para que el Athletic ingresara 60 millones de euros en caso de salida. Dos exjugadores del Athletic, Julen Guerrero y Rafa Alkorta, reprocharon al club azulgrana “su falta de tacto” por filtrar su acuerdo con el extremo del Athletic ya que “deja al jugador en una posición muy complicada”.

Ansu Fati está a punto de cerrar su cesión al Mónaco con opción de compra al conjunto monegasco. De hecho, según informaron varios medios, ayer era el día estipulado para que Ansu viajara al Principado y pasara reconocimiento médico con su nuevo equipo. Sin embargo, unos detalles en la documentación impidieron que el futbolista pudiera viajar. Dicho impedimento, tal y como informó el programa ‘Què t’hi jugues’ de la SER, reside en una renovación hasta 2028 con el conjunto azulgrana antes de ir cedido.

r otra parte, el Celta de Vigo oficializó ayer el fichaje del exazulgrana Ferran Jutglà por cuatro temporadas, procedente del Club Brujas de Bélgica. El Barça recibirá por esta operación una pequeña cantidad en torno a los 50.000 euros.