Vidal y Ribes vencen en el Provincial de carabina

Joan Vidal, en categoría sénior, y Francesc Ribes, en veteranos, fueron los ganadores del Campeonato Provincial de carabina macth que se celebró el pasado domingo en las instalaciones del Club de Tir Olímpic Lleida.

En séniors, tras Joan Vidal se clasificaron segundo y tercero, por este orden, los tiradores A. Horcajada y J. Vilalta.

Por lo que respecta a la categoría de veteranos, tras el vencedor de la tirada Francesc Ribes se clasificaron Zacarías Farré y J.M. Vilalta en una competición que registró una buena participación.

Por otra parte, el sábado tuvo lugar la III tirada JSA abogados. En damas se impuso O. Ferley, seguida de Vilalta y Philippova; en séniors Horcajada, seguido de Gómez y Camí; y en veteranos Palau, seguido de Riera y Rabés.