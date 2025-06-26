El Barça volverá al Camp Nou el 10 de agosto en el Gamper

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona anunció ayer que el primer equipo masculino regresará al Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto para disputar el Trofeo Joan Gamper, poniendo fin a una espera de dos años con motivo de las obras del nuevo estadio blaugrana, que seguirá en proceso de transformación durante los próximos meses.

Después de dos temporadas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la montaña de Montjuïc, el equipo azulgrana regresará a su estadio para disputar el Gamper, del que próximamente se conocerán más detalles y el rival, que todo apunta que será el Como italiano. Sin embargo, la reforma aún no está completa, por lo que seguirán las obras y el regreso parcial al nuevo Spotify Camp Nou en competición oficial no se espera hasta bien entrado septiembre, según adelantó Joan Laporta ante el Senado blaugrana y con un aforo de unas 60.000 personas.

Entre las partes aún pendientes por finalizar se encuentran la construcción de la nueva tercera grada, el doble anillo VIP, la instalación de la cubierta, así como la adecuación final de algunos espacios interiores y la urbanización exterior del entorno del estadio.

Por otra parte, el presidente azulgrana, Joan Laporta, aseguró ayer que no entiende los motivos por los que los dirigentes del Athletic Club, equipo en el que milita Nico Williams (principal objetivo azulgrana en este mercado y con quien el Barça tiene un acuerdo cerrado), pretenden fiscalizar la situación económica azulgrana.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de un acto del 125 aniversario de la entidad en el Palau de la Música Catalana, el máximo dirigente del club azulgrana se refirió a una información avanzada por la Cadena Ser que apunta a que el Athletic tiene intención de supervisar todas las operaciones económicas del Barça para impedir el fichaje de Williams. “No entiendo las reacciones que están teniendo. Con todo el respeto lo digo, que cada uno se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Athletic de Bilbao vaya a hablar del Barça a LaLiga, pero ellos sabrán lo que hacen”, reflexionó Laporta. “Se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad y entiendo que podemos hacerlo”, zanjó.