“El Barça está preparado para pagar una cláusula”

Joan Laporta aseguró ayer que “el Barça está preparado para, si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, hacer lo que corresponda”. El presidente hizo referencia a las explicaciones que el Athletic ha pedido a LaLiga sobre la salud financiera azulgrana, después de que Deco dijera públicamente que quiere fichar a Nico Williams. “Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, no hay problema. Pero sí queremos que todo el mundo se trate entonces por el mismo rasero que decís. No nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros a lo nuestro”, aseguró a los medios antes de participar en la Koeman Cup by Fundación Sportium, torneo de golf y pádel solidario organizado por Ronald Koeman.

En cuanto a LaLiga, el dirigente insistió en que el club está haciendo “todo lo necesario” para estar en esa norma del 1:1 que facilita el fichaje y la inscripción de jugadores, y lamentó que otros clubes acudan a la patronal a pedir datos que son confidenciales. “Lo que hace el Barça, concierne al Barça y LaLiga es sabedora de que las cuentas de los clubes tienen un grado de confidencialidad importante. Estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige LaLiga y al ‘fair play’ para poder aprovechar oportunidades del mercado”, recalcó.

Por otra parte el Barça ha cerrado una emisión de bonos por un valor de 424 millones de euros que, según anunció ayer, permite refinanciar una parte significativa de la deuda relacionada con el Espai Barça antes de que el primer equipo masculino regrese oficialmente al Spotify Camp Nou, el próximo 10 de agosto para el Trofeu Joan Gamper. Con ello ha podido reconvertir con la misma estructura financiera ya existente un total de 424 millones de euros de deuda utilizada para la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. Una deuda que vencía inicialmente en 2028 y que ahora empezará a devolverse en 2033 y se terminará de pagar en 2050.

También Javier Tebas habló del conflicto entre Athletic y Barça y aseguró que “es obligación” de LaLiga velar porque todos los clubes cumplan el fair play financiero.