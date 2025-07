Mari Boya, primer piloto de la Academia de Aston Martin: “Entré en este deporte por Fernando Alonso”

El piloto aranés José María Navalón Boya (Les, 13 de abril de 2004), más conocido como Mari Boya, ha dado un paso crucial en su carrera deportiva al convertirse en el primer miembro de la recién creada Academia de jóvenes pilotos del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Este fichaje representa un salto cualitativo en la trayectoria del joven piloto, quien actualmente compite en la Fórmula 3 con el equipo Campos Racing, única escudería española en esta categoría. El deporte ha sido una parte esencial en la vida de Boya desde su infancia, ya que se crió en un entorno natural ideal para el desarrollo como deportista. Al mismo tiempo, los éxitos de Fernando Alonso, que sumaba victorias y títulos en el Mundial de F-1, le inspiraron para empezar su carrera en el mundo del automovilismo. Mari nos recibe en su casa de Les, una vivienda de alta montaña donde destacan un diseño acogedor y materiales naturales como madera y piedra. Tras hacerle unas fotos junto a uno de los pequeños “museos” que tiene con trofeos, cascos y demás referencias al mundo del automovilismo y de la F-1 en concreto, nos disponemos a charlar con él.

¿Cómo afronta esta nueva etapa en su carrera deportiva?

Pues muy contento porque me adentro en una gran estructura de Fórmula 1 como es la de Aston Martin. Es un proyecto superambicioso y estoy entusiasmado de comenzar esta nueva aventura en mi carrera deportiva, con la Fórmula 1 en el horizonte.

¿Cómo fue el primer contacto con Aston Martin para entrar en su academia y ser el primer piloto?

Los contactos ya venían de hace tiempo, pero la estructura estaba creciendo mucho y tenían que anunciar oficialmente su academia de jóvenes pilotos. Mi buen rendimiento en carreras recientes, como el podio en Mónaco, ayudó a acelerar ese proceso. Es algo que valoro mucho y que me llena de ilusión que se anuncie ahora.

Ser el primer piloto de la academia de Aston Martin, ¿le pone presión o más bien le motiva?

Más bien me motiva. Solo queda trabajar y dar lo mejor de mí. Es todo un privilegio poder inaugurar esta academia, es algo que nadie me podrá quitar. Ahora toca trabajar y demostrar que han elegido al piloto adecuado.

Hace unos días estuvo visitando la fábrica, ¿cómo fue la experiencia?

Fue un momento muy especial, la primera vez que entré en una fábrica de Fórmula 1. La magnitud y la profesionalidad que vi allí me impresionaron muchísimo. Trabajan 24 horas al día en tres turnos, con un personal de unas 1.000 personas, buscando siempre el máximo rendimiento. Verme ahora formando parte de ese mundo me motiva aún más y me ayuda a tener más ganas de seguir trabajando duro.

¿Qué opina del fichaje de Adrian Newey por parte del equipo Aston Martin? ¿Le motiva especialmente?

Claro, tener a alguien como Newey, uno de los diseñadores más prestigiosos, en el equipo es algo muy motivador. Además, el equipo ha traído también a su gente, lo que demuestra la ambición del proyecto. Es un entorno con muchas ganas de ganar, y eso me impulsa a dar lo mejor.

¿Cuáles serán los próximos pasos en su carrera deportiva?

En Aston Martin quieren trabajar de manera ambiciosa, están de acuerdo en que mi sueño y mi reto es llegar a la F-1. Los pasos naturales serían acabar este año en F-3, subir a F-2 y hacer buenos resultados esperando que haya el momento adecuado en la F-1 para dar el salto.

Usted nació y se crió en una zona de alta montaña donde los deportes de nieve son los predominantes y no precisamente el automovilismo.

Es verdad. Cada vez que digo que soy de la Val d’Aran, en la provincia de Lleida, la gente se sorprende del deporte que practico. Nadie en mi familia había competido en ninguna disciplina. Vivimos en un lugar donde el automovilismo no es el deporte principal, aquí predominan el esquí y los deportes de nieve, pero he tenido la suerte de que en mi familia hay gran afición por la Fórmula 1, especialmente por Fernando Alonso.

¿Qué relación ve entre la adrenalina del esquí y la del automovilismo?

Ambos deportes se parecen bastante en cuanto a velocidad y trazadas. En esquí, también buscas la línea perfecta para ir lo más rápido posible, y en el automovilismo pasa igual. La diferencia está en el terreno, pero la sensación de adrenalina y la concentración son similares.

Dice que su ídolo ha sido y es Fernando Alonso. ¿Qué ha significado para usted?

Sí, Fernando es mi ídolo. Desde pequeño, he crecido viendo sus carreras y eso me inspiró a entrar en este mundo. Además, empecé en las motos de trial y siempre he tenido esa pasión por el motor.

Tuvo recientemente la oportunidad de conocer personalmente a Fernando Alonso.

Sí, fue un día muy especial para mí. Fernando siempre ha sido una referencia. Compartir estructura con él es increíble y seguro que nos dará más oportunidades de conversar y aprender de su experiencia.

¿Qué fue lo más difícil para usted al empezar en este deporte?

Diría que todo tiene un proceso costoso, desde los desplazamientos hasta el apoyo familiar. Por eso agradezco mucho a mi familia por su ayuda en los comienzos, cuando yo no era nadie. Sin ellos, no habría llegado hasta aquí. Tengo la suerte de tener recuerdos muy buenos en mis inicios y destacaría mis primeros campeonatos de España de karting y dentro de los monoplazas, victorias puntuales, especialmente la del año pasado en Barcelona delante de mis familiares, fue una carrera inolvidable.

¿Cómo es la preparación de un piloto como en su caso?

Entreno diariamente y combino el trabajo físico con el simulador. A medida que van subiendo las categorías, las fuerzas G aumentan y especialmente el cuello es una de las partes que más sufre. En F3 todavía no estoy tan enfocado en entrenar esa zona, pero sí la parte superior del cuerpo. Al ser un piloto bastante alto, tengo que tener cuidado con el peso, así que sigo una dieta y un trabajo de cardio bastante elevado.

¿Qué les diría a jóvenes como usted que sueñan con llegar un día a lo más alto en un deporte?

En mi opinión, el principal consejo sería disfrutar de lo que haces, la mejor manera de mejorar es cuando disfrutas de lo que estás haciendo.