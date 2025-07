Flick comunica a Ter Stegen que no será titular y que puede irse

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona está cada vez más cerca de poder operar bajo la norma del 1:1, lo que le permitiría incorporar nuevos jugadores con mayor normalidad. Sin embargo, entre los requisitos marcados para alcanzar este objetivo figura la venta de algún elemento significativo de la plantilla actual, tanto para liberar masa salarial como para ingresar dinero con el traspaso. En este contexto, el técnico blaugrana Hansi Flick ha tomado una decisión drástica: comunicar a Marc-André ter Stegen que no será el portero titular esta temporada. Para el Barça, la venta ideal sería la del portero de 33 años, especialmente tras haberse asegurado el relevo generacional con el exespanyolista Joan García.

Aunque Ter Stegen cuenta con un gran prestigio en los principales campeonatos europeos y es titular en la selección alemana, su edad podría limitar la cifra del traspaso. No obstante, su marcha liberaría una importante cantidad de masa salarial, ya que es uno de los futbolistas mejor pagados de la actual plantilla culé. El problema radica en que el guardameta, cuyo contrato expira en 2028, no tiene intención de marcharse. El club respetará si quiere quedarse, pero no será titular.

En el ámbito económico, el FC Barcelona continúa trabajando para mejorar su situación financiera y, según informan diversos medios africanos, habría alcanzado un importante acuerdo de patrocinio y colaboración para promocionar turísticamente la República Democrática del Congo. El acuerdo, valorado en unos 10 millones de euros anuales durante tres temporadas, permitiría al club azulgrana lucir en la manga de su camiseta el lema ‘RDC, el corazón de África’, generando así ingresos adicionales que ayudarían a la entidad a seguir mejorando su delicada situación económica.