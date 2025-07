Sinner destrona a Alcaraz

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz perdió ayer (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) la final de Wimbledon contra el italiano Jannik Sinner, fallando por primera vez en la lucha por un ‘Grand Slam’, después de ganar sus cinco finales anteriores (un Open USA, dos Roland Garros y dos Wimbledon), para ceder la corona en la hierba inglesa ante el número uno del mundo que, con esta victoria conquista por primera vez el torneo londinense.

Alcaraz no pudo esta vez con Sinner, como hace un mes en una épica final de Roland Garros o en sus cuatro partidos anteriores. El italiano se rebeló ante su bestia negra y el murciano no supo despertar las dudas de su rival ni encontrar su juego, a pesar de que empezó por delante.

Campeón en Londres en 2023 y 2024, vio frenado su espectacular momento de forma, 24 victorias seguidas, ante un Sinner que alzó su cuarto ‘Grand Slam’. El de El Palmar no gozó de un servicio dominante, ni tuvo el repertorio habitual para descolocar a la máquina italiana, a remolque desde el segundo set e incapaz de dar la vuelta al guion.

El momento de Alcaraz no volvió, y perdió el tercer parcial. Tras ganar sus cinco primeras finales de ‘Grand Slam’, el murciano, de 22 años, encontró fin a su racha de leyenda ante el otro tenista que acapara el relevo al ‘Big Four’: Sinner, indiscutible número uno.

A sus 23 años, el tenista más joven de la Era Open en jugar las finales consecutivas de los cuatro ‘grande’ pasó página de sus malas experiencias contra su rival de ayer. Alcaraz lo tuvo en su mano de inicio, más calmado y respondiendo al acelerón de Sinner para llevarse el primer set con cuatro juegos seguidos y dos ‘breaks’.

La subida de nivel, el dominio de los peloteos, con un tremendo intercambio para poner el 6-4, y, sobre todo, el golpe moral, dieron la batuta al murciano. Sin embargo, el número uno no se inmutó, recuperó un saque efectivo y encontró el ‘break’ en el primer juego del segundo parcial. Sinner aguantó entonces la reacción de un Alcaraz que trató de recuperar la rotura sin éxito.

Alcaraz volvió al acecho con 5-4 pero dejó escapar la opción de apretar al italiano cuando le tenía vencido. Sinner pudo respirar en un momento crucial y cerró con una gran derecha el empate en la final. Para el tercer acto, la urgencia se apoderó de Alcaraz, por sensaciones más que resultado.

El marcador siguió parejo, pero el saque del murciano fue el que sufrió más. Tiró de dejadas, casi como evasiva a la contundencia de su rival, un Sinner que venía con todo mientras Alcaraz renegaba como pocas veces con ese “desde fondo de pista, es mucho mejor que yo” a su equipo, cuando el italiano hizo el ‘break’.

Aquí se fue del encuentro y no pudo volver. El número uno no abrió la puerta y ató el título en el cuarto set. Sinner rompió (3-1) y mantuvo el saque en el momento de decidir, con la tensión al máximo en el octavo juego, cuando Alcaraz no aprovechó dos bolas de ‘break’. El italiano no dudó esta vez y, tras cinco derrotas seguidas, tumbó al español, que cayó ante su último verdugo en la hierba londinense, cuando cedió ante Sinner en octavos de final de 2022.

“Con derrotas como esta también se forma un gran campeón”

Carlos Alcaraz, dos veces ganador del torneo, dijo tras ceder la corona en el All England Club que “estoy orgulloso de lo que he hecho en las últimas cuatro semanas y me voy con la cabeza muy alta. He hecho todo lo que he podido contra un tenista que ha hecho un partido increíble. Perder una final de Grand Slam siempre es jodido, pero hemos aprendido a aceptar las cosas como viene y sacar lo positivo. No estoy mal, estoy contento de cómo lo he hecho”, explicó.

Añadió que “saco muchas cosas que tengo que mejorar de hoy. Nunca he sido de después de perder, apuntar las cosas que he hecho mal, pero hoy tengo las cosas tan claras que quizás me las apunte. Con derrotas como la de hoy también se forma un gran campeón. Ahí es donde más se puede aprender. No se puede ganar siempre”, concluyó.