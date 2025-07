Arranca el Mollerussa

El CFJ Mollerussa ha iniciado ya los entrenamientos para preparar su tercer proyecto consecutivo en Tercera RFEF con el objetivo de consolidarse en la categoría y aspirar a cotas más altas a corto plazo. El conjunto del Pla d’Urgell mantiene la columna vertebral de la pasada temporada —once renovaciones— y se ha reforzado hasta la fecha con diez jugadores, pendiente aún de cerrar cuatro incorporaciones más, tres de ellas en defensa (un lateral por cada banda y un central) y un delantero centro. Kiku Parcerisas, entrenador que asumió el cargo en el tramo final de la pasada temporada, reconoce que el reto “es mantenerse y sufrir lo menos posible”, pero siendo ambiciosos. “Queremos estabilizarnos en Tercera. Estará difícil porque los presupuestos de los equipos han subido mucho y será de las temporadas más duras que recuerdo. Nuestro objetivo es no sufrir, estar tranquilos y no llegar a la última jornada pendientes de la radio”, apuntó Parcerisas, que no escondió que “internamente soñamos y tenemos ganas de ir hacia delante. Primero tenemos que consolidarnos en la categoría, pero el objetivo del club, no de forma inmediata, es estar una por encima”. El Mollerussa debutará en la pretemporada el 4 de agosto en el Torneig d’Històrics, donde se enfrentará en un triangular a Martinenc y Reus, para luego visitar al Terrassa (día 9). Los otros cinco amistosos programados los jugará en casa ante el Lleida CF (día 13), Vilafranca (16), Espanyol C (20), Sabadell B (23) y Borges (30).