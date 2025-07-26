Arensman saca partido del marcaje entre Pogacar y Vingegaard

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El neerlandés Thymen Arensman (INEOS) ganó ayer la decimonovena etapa del Tour de Francia, disputada entre Albertville y La Plagne sobre 93,1 kilómetros, para sumar su segunda victoria de etapa en esta ronda gala —tercer podio— que ya lleva la firma de un Tadej Pogacar (UAE) que esta vez no estuvo tan tirano y celebró la ‘tregua’ que le dio el Visma de un Jonas Vingegaard que, segundo en meta, tampoco le atacó y sigue a 4:24 minutos de distancia a falta de dos etapas.

Arensman terminó la carrera “absolutamente destruido”, pero como héroe de una etapa alpina pasada por agua que, pese a más corta de lo habitual, fue durísima. Y, a diferencia de su victoria previa en Superbagnères, en la fuga, esta vez ganó atacando a los mejores, que se marcaron de cerca, no atacaron y le permitieron sellar el triunfo por solo un par de segundos.

Tadej Pogacar, que reconoció en la meta que “se me está haciendo largo el Tour”, y Jonas Vingegaard rodaron a un ritmo inferior al visto en Pirineos y en la etapa previa, la ‘reina’, en los Alpes, y no respondieron al ataque de Arensman. De hecho, ni siquiera el danés probó de atacar a la desesperada a Pogacar para recortarle tiempo y el único movimiento fue el de Lipowitz (Bora), en busca de ampliar el margen respecto a Onley (Postnl) como tercero en la general y mejor joven.