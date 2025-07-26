Campins se despide del Lleida CF para ir al Atlètic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Joan Campins oficializó ayer su despedida del Lleida CF después de dos temporadas y media defendiendo los colores del conjunto azul. El defensa balear de 30 años comunicó su marcha a través de un emotivo vídeo donde expresa su gratitud hacia la afición y anuncia que continuará su carrera profesional en la ciudad y será en las filas del Atlètic Lleida, aunque ni él lo nombró ni el club lo anunció.

En su despedida, Campins quiso agradecer el apoyo recibido durante su etapa en el club. “Sabéis el cariño que os tengo, tanto a vosotros como a la ciudad. Me habéis hecho llegar muchos mensajes de afecto y habéis tenido muchos detalles hacia mí difíciles de explicar en palabras. Es por esto y por muchos otros motivos que, en los últimos años, siempre he elegido Lleida por encima de subir de categoría o de quedarme en casa”, expresó el futbolista. El jugador lamentó cómo ha finalizado su estancia en el club y confirmó que “seguiré en Lleida, con otro equipo y otras caras, pero con la misma ilusión”. También quiso enviar un mensaje conciliador respecto al futuro del fútbol en la ciudad: “Sé que muchos de vosotros no compartiréis la decisión, pero mi posición nunca será de confrontación, sino todo lo contrario” y añadió que “espero y deseo que con el tiempo podamos juntarnos todos en el Camp d’Esports y que quienes tienen la capacidad de decidir puedan hacer disfrutar a la ciudad del fútbol que merecéis”.

Campins llegó al Lleida durante el mercado invernal de la temporada 2022-2023, convirtiéndose rápidamente en una pieza fundamental del esquema defensivo. En aquella primera media temporada disputó 14 partidos, anotando 2 goles. En la campaña 2023-2024 participó en 32 encuentros. Durante esa temporada anotó un gol, destacando por su regularidad y liderazgo, factores que contribuyeron decisivamente a la clasificación del Lleida para el play off de ascenso a Primera RFEF. En la 2024-2025, Campins disputó 17 partidos, marcando un gol. Las reacciones al anuncio de su marcha no se hicieron esperar, con numerosos aficionados expresando su agradecimiento al jugador, aunque como suele ocurrir tampoco faltaron algunos reproches.